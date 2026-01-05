我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對委內瑞拉發動襲擊，地緣衝突風險升溫，美元指數走揚，日圓兌美元貶破157，新台幣兌美元今（5）日早盤開貶後，在台股大漲之下，也一度回升，並再升破31.4元，來到31.39元，升值2.9分，但隨後美元買盤進場，新台幣再翻貶，下探31.439元，貶值2分。美國襲擊委內瑞拉，並以夜間行動迫使長期執政的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，這是美國自1989年入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲最直接的干預，地緣政治緊張局勢，也推升避險需求，美元指數走揚，一度來到98.6。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從156.69回貶至157.24，韓元也貶到1447.7兌1美元，離岸人民幣兌美元亦走弱來到6.9795。至於新台幣兌美元今日早盤也以31.42元、貶值0.1分開出，在台股大漲之下，新台幣一度止貶回升，並升破31.4元，來到31.39元，升值2.9分，但在美元走強之下，新台幣升幅有限，甚至隨後翻貶，下探31.439元，貶值2分，目前在31.437元盤整。