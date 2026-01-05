我是廣告 請繼續往下閱讀

台中沙鹿昨天（4日）傍晚6時許驚傳火燒山！當時中航路周邊山坡地草叢，因不明原因突然起火，現場隨即竄出大量濃煙與熊熊火舌，火勢迅速向四周蔓延，橘紅色火光更一度點亮山區夜空，情況相當危急，消防獲報後立即派員趕往現場灌救，初估燃燒面積約1000平方公尺。經長達2小時的搶救，最終成功將火勢完全撲滅，所幸並未造成人員傷亡，至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。台中市沙鹿區中航路三段後側山坡地，4日晚間6時37分許發生嚴重火燒山意外，猛烈火勢伴隨濃煙竄出，遠處民眾皆能清晰看見山區大片火光。台中市消防局在接獲報案後，派出8車15人趕赴現場搶救，發現起火點為雜草叢生處，燃燒面積約為1000平方公尺。據了解，因現場火勢猛烈，消防局隨後持續增派人車支援，共派出12車28名人員灌救，最終於當天晚間8時35分，順利將殘火處理完畢，所幸這場意外並未造成任何人員傷亡，至於起火原因，有待進一步調查釐清。