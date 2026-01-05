我是廣告 請繼續往下閱讀

臺灣證券交易所公告，載板大廠欣興、金屬沖壓零件大廠州巧、車用電子感測廠輝創與長興材料旗下長廣精機，均在本週進行抽籤，其中欣興申購將在1月6日截止，若幸運中籤，一張潛在獲利上看10.3萬元，報酬率高達88.8%；長廣明起開始申購，中中籤一張可望獲利9.25萬元，報酬率達74%，成為本週最重矚目的兩檔抽籤股。欣興電子為全球主要 IC 載板與印刷電路板（PCB）製造商，長期與國際半導體與雲端運算大廠維持穩定合作。近年受惠 AI 伺服器、HPC 與先進封裝需求帶動，營運表現穩健成長，自本（1）月2日起，進行現金增資公開申購，公開承銷張數3,910張，承銷價116元，若以目前市價約219元計算，抽中一張等於現領10.3萬元，報酬率高達88.8%，並於1月6日截止。州巧同屬上市增資案，主要從事金屬沖壓零組件的生產與製造，核心業務涵蓋光電、資訊、通訊領域，於1月2日進行申購，並於1月6日截止，公開申購承銷張數為1,786張，每股承銷價35元，相較市價計算42.7元，中籤獲利約7650元，報酬率為21.9%。車用電子感測廠輝創將在1月6月至1月8日進行申購、1月16日掛牌上市，此次公開承銷張數2,068張，承銷價暫定為40元，若用市價57.2元計算，中籤可賺1.72萬元，報酬率約43%。長興材料旗下長廣精機，主攻高階 FCBGA 載板設備，受惠 AI、HPC 伺服器與高速通訊需求回溫，也同樣在1月6月至1月8日進行申購、1月16日掛牌上市，此次公開承銷張數2,520張，承銷價125元，若用市價217.5元計算，中籤可賺9.25萬元，報酬率將近75%。