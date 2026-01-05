美式賣場好市多（Costco）販售的星巴克咖啡豆，近期被爆出價格從 599 元一路飆漲到 999 元，引發廣大會員討論。不過，根據台灣好市多釋出的最新好市多優惠訊息，星巴克豆已悄悄回降，搭配年節活動現折 200 元，成為 2026 好市多必買的重點清單。同時，萬元等級的飛利浦咖啡機也同步下殺現省 3400 元，此波特價檔期只到 1 月 18 日，咖啡控務必把握時機。
📍本波好市多咖啡優惠重點摘要
⦁ 星巴克黃金烘焙豆： 折價 200 元（特價 799 元），每公斤僅約 707 元。
⦁ 飛利浦全自動義式咖啡機： 現折 3400 元（特價 1萬2999 元）。
⦁ 西雅圖二合一咖啡： 每盒現折 140 元（特價 549 元），單包銅板價不到 6 元。
⦁ 限時期限： 2026 年 1 月 5 日至 1 月 18 日，售完為止。
漲價風波後回降！星巴克咖啡豆「這款」酸甜層次高
台灣好市多公開最新年節特別優惠活動，本次清單中，長期熱銷的「星巴克咖啡豆（黃金烘焙 1.13 公斤）」最受矚目。原價 999 元，限時折價 200 元後僅需 799 元，緩解了先前漲價帶來的消費壓力。
關於口味選擇，曾有資深會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分析，此款「黃金烘焙豆」屬於淺焙，油脂感較少，沖煮出的 Espresso 酸度較高、濃度適中，非常適合做成熱美式單獨品嚐。若喜歡微苦口感或搭配鮮奶，則可鎖定中焙的「早餐綜合豆」，建議會員可趁此波好市多優惠期間多方嘗試。
咖啡達人開箱：飛利浦全自動義式咖啡機推薦，入手現省 3400
對於追求便利性的家庭，本次另一個焦點是「飛利浦咖啡機」。該機型原價 1萬6399 元，活動期間直接狂砍 3400 元，特價僅 1萬2999 元。對於想找全自動義式咖啡機推薦款的小白來說，這台是極具競爭力的選擇。
根據「咖啡達人」楊明勳（Frank）在 YouTube 頻道「維堤咖啡 Vetti Coffee」中的評測，該機型採用源自 Saeco 的核心技術，並配備「LatteGo」自動奶泡系統，操作非常直覺。Frank 實測後分析，機器使用陶瓷刀盤，不易發熱且能保留咖啡香氣，加上水箱與沖煮器易於拆卸沖洗，非常適合追求效率的居家或辦公室環境。不過他也提醒，該機型設定的單次粉量較少，口感偏輕薄水感，適合偏好美式或輕奶咖的人，若追求極致濃厚口感的專業玩家則建議現場試飲後再評估。
銅板價咖啡！西雅圖二合一補貨趁現在
除了研磨咖啡外，好市多此波特價也照顧到追求快速方便的族群。「西雅圖二合一咖啡 100 入」同步下殺 140 元，特價後僅 549 元，平均每包不用 6 元。在物價飛漲的 2026 年，這無疑是小資族公認的好市多必買高CP值商品。
最後提醒，本次年節特別優惠期間為 1 月 5 日至 1 月 18 日，依照往年經驗，星巴克豆與熱門家電在活動末期常會出現缺貨，有需求的民眾建議儘早前往賣場補貨。
資料來源：台灣好市多、Costco好市多 商品經驗老實說、維堤咖啡 Vetti Coffee
