今日是二十四節氣中的小寒，代表著一年進入最寒冷的日子，摩斯漢堡表示，推出國民抗寒美食優惠，黃金地瓜薯條2份99元、一包特價49.5元菜單一覽；拿坡里表示，3烤雞+3炸雞特價199元、還有新春優惠一次掌握。
摩斯漢堡：小寒優惠！黃金地瓜薯條99元划算菜單
摩斯漢堡表示，小寒節氣推出國民抗寒美食，1月5日至1月20日開吃：
◾️黃金地瓜薯條 2份 優惠價99元（原價130元）。
◾️「黃金地瓜薯條＋玉米濃湯」優惠價99元（原價115元起）。
提醒大家，1月8日後湯品還可換橙香熱茶；飲品加價15元還可升級大麥仁紅豆湯／和風豚汁蔬菜湯；優惠全時段供應，數量有限，售完為止。
拿坡里：3烤雞＋3炸雞199元！新春優惠搶先看
小寒時節準備迎接春節，拿坡里披薩・炸雞表示，即日起至2月4日，全台門市139間內用或外帶開吃三大優惠：
◾️「3烤雞＋3炸雞」特價199元（原價390元）相當於下殺4折起爽吃義式炸雞3
塊與普羅旺斯烤雞3塊。
◾️新春烤雞盛宴「6塊烤雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）＋山賊烤雞翅3塊」特價269元（優惠價585元）。
◾️「山賊烤雞翅4塊」加購價99元（原價260元）。
資料來源：摩斯漢堡、拿坡里
