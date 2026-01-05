我是廣告 請繼續往下閱讀

有網友在社群平台Threads上發文表示，他4日要從日本關西機場搭乘捷星航空返台時，原在登機門等待，卻聽到機場廣播班機延誤，原因是遺失一把美工刀，最後除了等了3小時航班仍被取消外，現場全體乘客也必須重新接受安全檢查。據了解，該名網友原本搭乘的是1月4日飛往台北的GK51班機，但因關西機場傳出遺失一把美工刀，最終班機延誤、取消，捷星航空改成1月6日及7日補飛，並提供每人日幣13,000元住宿補助。該名原PO表示，他改買隔日一早長榮航班，卻又再度碰上延誤，讓他忍不住表示「不可能2026開局就如此幸運」，相當無奈，且因僅投保旅遊平安險，未加保旅遊不便險，這次事件讓他也向其他旅客建議，未來一定會補齊保障。根據產險公會說明，「個人海外旅行不便險」對班機延誤承保約定，被保險人於保險契約的保險期間內，以乘客身分搭乘的定期航班較預定出發時間延誤4小時以上者，保險公司依保險契約約定的保險金額給付班機延誤保險金，也就是旅遊不便險是否理賠，關鍵在於是否有新航班且前後需相差4小時，才會納入理賠範圍內。