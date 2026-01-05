一月手搖飲料優惠搶先看！珍煮丹表示，17歲生日慶，全台門市黑糖珍珠鮮奶等飲料「買一送一」優惠喝3天！迷客夏表示，新年寵粉開喝鮮奶茶39元加購、雙杯優惠79元起，划算菜單曝光；還舉辦登錄發票周周抽獎iPhone17等活動好禮一次掌握。
珍煮丹：「買一送一」有黑糖珍珠鮮奶！生日慶優惠喝3天
珍煮丹表示，慶祝17歲生日快樂放送買一送一手搖飲料優惠！全台門市1月8日起連喝3天：
◾️1月8日大杯黑糖珍珠鮮奶買一送一！
◾️1月9日大杯黑糖檸檬冬瓜買一送一！
◾️1月10日大杯煮母奶茶買一送一！
珍煮丹生日慶「買一送一」優惠券領取及使用方法推薦：
1、於珍煮丹LINE官方帳號「珍煮丹TRUEDAN」點擊買一送一圖文選單，
2、已是「煮丹會員」：輸入電話號碼領取，至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用；
「非煮丹會員」：輸入電話號碼領取，至LINE官方帳號綁定註冊會員即可至會員中心查看／使用。
3、至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「確認」，即完成使用。
提醒大家，買一送一限指定同品項L杯，一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；買一送一活動品項每日數量有限售完為止；優惠券僅適用於券上標示之使用期間，逾期無效，如因個人因素誤觸核銷，恕不補發；優惠不併用。
迷客夏：鮮奶茶39元、雙杯優惠79元起！新年優惠抽iPhone17
新年一月，手搖飲料迷客夏就推出就推出寵粉優惠，鮮奶茶39元加購、雙杯優惠79元起，登錄發票還可周周抽獎iPhone17等好禮。
◾️鮮奶茶39元加價購！1月7日（三）至1月20日（二），迷客夏活動門市現場購買2杯飲品，鮮奶茶M杯加購39元優惠！還可自費差額加料、升級大杯，最低享71折起、活動優惠可累計。活動飲品為：大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵。
◾️雙杯優惠79元起！1月21日（三）至2月3日（二），迷客夏活動門市現場購超人氣醇濃鮮奶茶L杯（A區）＋愛茶的牛（B區），即享北部優惠價89元、南部優惠價79元！同樣可享自費差額加料，活動優惠可累計。醇濃鮮奶茶／愛茶的牛適用茶底：大正醇香紅茶、英倫伯爵紅茶、茉莉原淬綠茶、原片初露青茶、琥珀高峰烏龍。
北部價適用區域：基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、澎湖、金門。
南部價適用區域：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。
◾️新年優惠抽iPhone17！1月7日（三）至2月3日（二）活動期間，至活動門市現場購買或迷客夏線上點餐平台「迷點」，單筆消費任購2杯飲品，並透過迷客夏LINE官方帳號或掃描門市活動立牌QR Code，完成發票登錄即可參加抽獎活動，周周抽Apple蘋果手機iPhone17系列、Airpods Pro 3、Apple Watch Series 11，活動共四週，每週各品項各抽出1名，共抽出12名幸運兒。
資料來源：珍煮丹、迷客夏
