民眾黨前主席柯文哲昨日受訪稱，自己被關1年可以一笑置之，但若民進黨如法泡製去搞黃國昌，爆氣喊「我一定焦土政策」。對此政治評論員吳靜怡表示，柯文哲表面上替黃國昌撐腰，實際上是在預先抬高政治衝突的成本，逼民進黨選擇，要「可合作的柯文哲」還是「全面衝撞體制的柯文哲」？強調當討厭柯文哲大於討厭民進黨，那麼民眾黨就會先掰掰，另回憶柯文哲上次使用「焦土政策」是什麼時候？是環南市場41人群聚確診之際，最後還是由陳時中緊急成立「聯合前進指揮所」。吳靜怡直言，焦土政策才不是為了教黃國昌去土城，而是柯文哲在司法宣判前的政治自救，質疑柯文哲為什麼不大大方方直接力挺黃國昌絕對不會犯罪就好？反而企圖用「敢動黃國昌就開戰」、「一定焦土政策」把黃國昌當引信，為柯文哲自己製造政治保護傘與司法外溢效應。吳靜怡說，柯文哲獲釋後，迅速重返政治舞台，一邊製造立法院綠白可以合作戲碼，一邊又批評民進黨將司法當作政治工具，甚至直指台灣政局的紛擾在於總統賴清德的一念之間，強調自己被關一年尚可一笑置之，但若黃國昌被針對，就會不惜一切反擊，這聽起來充滿義氣，但為什麼柯文哲會在這個時間點突然強調「焦土政策」？表面上柯文哲是在替黃國昌撐腰；實際上是在預先抬高政治衝突的成本。吳靜怡說，「焦土」是政治威嚇語言，讓任何對民眾黨的司法動作，看起來像是政治迫害的一環，把輿論轉換成不是柯文哲一個人的問題，而是整個民眾黨被清算，讓支持者停止思考，同時製造談判籌碼，逼民進黨選擇，要「可合作的柯文哲」，還是「全面衝撞體制的柯文哲」？吳靜怡表示，從中選會名單提名游盈隆感覺執政黨對白營示好，後續還有NCC、大法官、檢察總長提名要推動，民眾黨掌握了關鍵提名和決定權，再加上之後江啟臣要備戰台中市長，立院副院長可能出缺；在議案上，從總預算案到國防預算都迫在眉梢，這幾點都讓柯文哲自認為有囂張的氣焰，把自己存在本身和8席立委成為政治籌碼，看來「朝野和解」的政治理想只是柯文哲權力算計的遮羞布。吳靜怡認為，當一個政治人物選擇用焦土政策來回應司法時鐘，代表的不是勇敢，而是退路正在消失，如果焦土政策是一場真實行動，柯文哲恐怕會在滅敵人前，先燒了自己草原，當討厭柯文哲大於討厭民進黨，「那麼民眾黨就會先掰掰！」最後吳靜怡表示，柯文哲上次使用「焦土政策」是什麼時候？是環南市場41人群聚確診之際，最後還是由陳時中緊急成立「聯合前進指揮所」。