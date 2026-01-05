我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析，台積電在美國投資還是會持續，基本上是「不可逆的未來」，主要仍是因應美國的要求。基於美國川普政府重視「美國製造」理念，台積電和三星等公司加大了在美國的投資，以建立更具韌性的供應鏈。知名分析師Jukan（蒲得宇）在X平台上轉發SemiAnalysis彙整資料指出，對台積電來說，在美國營運晶圓廠的成本高昂；以2025年的5奈米製程而言，台灣廠每片晶圓的毛利為62%，但美國亞利桑那廠的毛利只有8%。探究細項後，主要原因有二，一是晶圓折舊成本、二是勞動成本。對此，證期雙照分析師翁偉捷今日受訪表示，其實早在台積電去美國之前，全市場應該沒有人不知道毛利率一定會低於台灣，主要是因應美國要求，這種要求相當程度是屬於美國國家安全程度的考量，當然台灣這邊是不得不配合，所以即便知道美國建廠之後的生產成本一定遠高於台灣廠「也不得不建設」，也就是說，美國廠相關的利潤率不管是毛利率也好等等，勢必遠低於台灣，這都蠻正常的。為何美國廠毛利率比較低？翁偉捷分析，主要原因：，讓台積電每一片晶圓攤提成本增加，在建廠之後的三到五年中，按照目前台積電的攤提狀況，應是分五年攤提，因此，建廠之後的五年，再把相關成本攤提完之前，台積電的毛利應該都不會太高。以目前市場上的研究評估，他說，美國的生產成本高於台灣至少超過50%以上，甚至有人說是倍數高於台灣。另外，翁偉捷直言，台積電之所以不斷在台灣擴廠，是因為所有的供應鏈廠商就在竹科，竹科整體工程師之間的互動，基本上可以降低時間成本，供應鏈和供應鏈之間可以做到即時配合，但現在光是在美國設廠，供應鏈成熟度相對比較低的背景之下，第一，供應鏈廠商是否要到美國設廠是一個問號，有些廠商雖已經到美國，但無法完整複製台灣整個供應鏈模式到美國，這個就會對台積電未來不管是供貨，或者是產品設計討論，都會產生一定的壓力，無形之中也會造成台積電的成本增加。另外，設備進口及合規成本，包括這些跨國設備的進口，翁偉捷指出，尤其現在美國針對部分產品進行關稅課徵，這些跨國設備能否以優惠關稅或免關稅進口到美國，協助台積電設廠，這是個問題。而符合規定的相關成本，也是一大問題，再來就是規模效益也還沒有完全發揮。有鑑於此，翁偉捷表示，在這個過程當中，不過，翁偉捷認為，對於台積電來說，他們大概也有一定的因應方式，以台積電目前的狀況來看：一方面，可能延長資本支出回收的時間，包括後續整體預期，或是整體設備折舊攤提的認列時間，是否做改變，甚至在價格方面可能以漲價來因應，來衝抵掉成本壓力。他強調，台積電現階段最主要仍是以漲價來做毛利率過低的對沖。