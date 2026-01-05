我是廣告 請繼續往下閱讀

攤開近年台北房價地圖，一個明確趨勢浮現。過去被視為台北市次核心區域，如南軟、內科、北士科等正因產業進駐、交通建設與大型開發案到位，逐步改寫市場認知。其中，南港的角色轉變至為關鍵。相較於台北市傳統蛋黃區腹地有限、供給稀缺，南港仍保有大尺度整合的完整基地，吸引重量級集團布局，也讓房價具備「追趕式成長」的結構條件。從整體房市來看，過去三到五年台灣房價漲幅最大的並不在台北市，而是集中於雙北以外的區域。由於低基期加上資金外溢效應，推動中南部與部份新興重劃區房價快速飆升，有些區域漲幅甚至接近倍數成長。相較之下，台北市房價雖然基期高，但整體漲勢反而顯得溫和。市場普遍認為，這樣的差異並非台北需求轉弱，而是結構使然。台北市長期以剛性需求為主，房價隨著人口就業、交通生活機能需求逐步墊高，而非短期爆衝。也正因此，當市場進入盤整期，前一波漲幅過快、投資比例偏高的區域，率先出現量縮觀望；反倒是台北市，在價格相對穩定、需求結構穩健的情況下，展現較穩定的去化速度。特別是新北市核心區段房價已站上三位數，板橋、新莊、三重等區與台北市的價差逐步縮小，比價效應愈發明顯。因此，具備台北市門牌、產業聚落與成熟機能的區域，反而成為買方回流的重心。市場也逐漸從「追漲式需求」回歸「基本面需求」，成交動能開始集中於核心地段、交通便利且生活條件成熟的標的。在這張重新排列的房價地圖中，南港經貿特區無疑是新崛起也最耀眼的新都心。該區不僅匯聚南港軟體園區、中信金融園區，輝達台灣研發中心亮燈掛牌，美商超微半導體 (AMD) 台灣分公司也設址南港經貿一路。剛開幕的南港LaLaport開幕人潮澎湃、立體空橋串連捷運、未來連結高鐵、台鐵。南港已從過去的產業聚集地轉化為信義計劃級的城市格局。相較於台北零星都更、腹地受限的其他區域，南港經貿特區以大尺度街廓與完整城市規劃，綠地、公園與商業機能同步到位，提供市中心少見的宜居條件，足以並列台北市蛋黃區的價值等高線。從南港經貿特區近期甫公開的大陸建設「衡岄」，基地緊鄰中信金融園區與南港軟體園區，散步就到南軟捷運站，對街即是精品生活商圈，加上媲美國際都會的綠廊街廓，才登場即深獲剛性需求的自住客與置產客認同，據了解，這一波入手的客層多為科技、金融、及自營商業者，理性分析南港後勢潛力強勁可期。以大陸建設「衡岄」邀請全球地景建築巨擘挪威Snøhetta打造世界建築的起手勢，如回應南港山巒雲景的韻律美學、17樓整層空中會館規劃，加上取得耐震設計標章的加持，皆是南港經貿特區邁向信義計劃2.0的時代性標誌建築。市場指出，大陸建設「衡岄」代表的不只是單一建案的優勢，而是南港經貿特區整體價值的縮影。在台北市土地供給日益稀缺的情況下，仍能同時滿足產業核心、交通節點、生活機能與宜居環境的全方位價值條件，本身即是高度稀有的城市資產。當資金行情回歸基本面，未來影響台北房市關鍵不再是全面性看漲，反而在於各區段的個案表現。只有具備地段動能、開發規模、核心機能、品牌建商的加值規劃，才能打動剛性需求時代的客戶。「沙裡淘金」的置產策略該是未來房市的最高指標與註解。貴賓專線：02-8809-5888