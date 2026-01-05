我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將投手張奕過去效力日職時期，曾與島內宏明交手7次，被敲出5支安打，被打擊率高達7成14。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲隊36歲外野手島內宏明昨（4）日正式宣布引退，結束14年的職棒生涯，島內過去曾奪過洋聯安打、打點王，留下「千安、百轟」的紀錄。現效力富邦悍將的前旅日投手張奕，過去接受《NOWnews 今日新聞》採訪時，曾說島內是自己的「心魔」，雙方生涯交手7打席，張奕被敲出5支安打，其中包含3支全壘打、6分打點，對戰被打擊率高達7成14，堪稱是「張奕殺手」。現年35歲的島內，進入職棒前就讀名門星稜高校、明治大學，2011年日職選秀第6輪加入樂天隊，2013年起島內成為樂天隊主力外野手，曾替樂天隊奪下隊史至今唯一1次「日本一」。2016年至2023年間，島內連續8個賽季出賽數破百，2021年以96分打點奪下洋聯打點王，2022年以161安榮膺洋聯安打王。近年來，島內受到個人傷勢與狀況影響，出賽數大幅減少，2024年僅出賽40場，去年球季更只有5場出賽，季末遭樂天隊戰力外。昨日島內正式宣布引退，結束14年職棒生涯，生涯累積出賽1268場，敲出1174安、打擊率2成72，另有104轟、553分打點。島內透過球團發出引退聲明，他他到剛踏入職棒時，曾覺得來到了一個極其嚴苛的世界，「即便如此，我仍能夠打滿14年的職業生涯，這一切都要感謝隊友、監督、教練、球團工作人員，以及始終溫暖支持我的球迷們。」島內說，雖然經歷過艱難的時期，但仍在樂天隊打球，是他最大的驕傲。島內打擊能力出色，是不少投手的「頭痛人物」，富邦悍將投手張奕過去接受採訪時，就直言島內是位讓人不舒服的打者，更直言自己的「心魔」就是島內，「我滿不喜歡跟他對決，遇到就會全身不舒服。」張奕生涯與島內交手7打席，被敲出5支安打，其中包含3支全壘打、6分打點，對戰被打擊率高達7成14。其中在2021年7月7月，歐力士猛牛隊終結者平野佳壽受傷，張奕擔任代班終結者，結果被島內敲出追平3分砲，他苦笑，「那天日本七夕，歐力士球迷說那是『七夕の悲劇』，看到七夕就會想到我。」張奕直言，自己與島內是「相性不合」，「怎麼丟就怎麼被打，我對他就是不合，真的讓人很不舒服。」