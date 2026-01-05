第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月開打，根據日媒《Sponichi Annex》報導，日本職棒北海道日本火腿鬥士開綠燈，宣布將全面配合各國代表隊的徵召。除了日本武士隊的澤村賞強投伊藤大海外，火腿球團高層也正式表態，同意陣中兩名台灣強投古林睿煬、孫易磊披上中華隊戰袍，並表示：「希望他們能為國爭光。」此外，出身自奈及利亞的水谷瞬因曾經是英國殖民地的關係，有望被英國代表隊徵召，對此火腿球團也表示會全力配合。
球團高層開綠燈！古林睿煬、孫易磊確定參戰
火腿隊陣中擁有不少國際賽熱門人選。除了日前已經在8人名單中的日本代表伊藤大海外，包括北山亘基、五十幡亮汰等人也都在候補名單內。儘管經典賽舉辦期間正值職棒春訓與新賽季開幕的關鍵期，但火腿球團高層態度非常堅定，直言：「我們希望球員能在更高殿堂努力，只要有徵召，我們都會答應。」
對於台灣球迷最關心的「金孫」組合，火腿隊也給出肯定答覆。目前古林睿煬與孫易磊皆已接獲中華隊詢問，火腿球團對此採取完全開放態度，確定會放行兩位重要的台灣戰力返台效力。
水谷瞬具英國血統也入選？火腿：全力支持
火腿隊的洋將陣容同樣是經典賽的熱門參賽人選，除了古巴重砲馬丁尼茲（Ariel Martínez）將代表古巴出征外，日媒也披露陣中明星球員水谷瞬的特殊背景。由於水谷瞬的父親出身奈及利亞曾是英國殖民地，讓他具備代表英國隊出賽的資格。火腿隊高層對此重申：「只要收到英國隊的正式邀請，球團絕對全力以後盾的姿態支持。」
消息來源：《Sponichi Annex》
