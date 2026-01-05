我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年到來，接著將迎接農曆新年，不過，市場仍預期今年美元仍將延續降息循環，在利率可能逐步下調的氛圍下，把握現階段利率水準、提前鎖定收益，成為規劃新年度理財的重要課題，尤其即將發放年終獎金，若還不知如何運用，銀行陸續公布新一波台、外幣高利存款方案，其中美元定存年息最高還有8.8%，新台幣活儲年利率最高也有15%。新台幣存款部分：新戶至今年3月31日止，首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算2個月，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元以內享年利率8.8%，新台幣100001元至20萬元享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。不限新舊戶至2026年3月31日下午3時30分止，凡承作當下存款總餘額較2025年12月30日日終存款餘額新增的存款，可享新資金新台幣6個月期定存年利率2.1%優惠，另不限新舊資金可享新台幣6個月期定存年利率2%、新台幣3個月期定存1.8%優惠，前述各新台幣定存優惠方案，單筆起存金額皆為新台幣2萬元整，單筆最高上限皆為新台幣1000萬元整。在美元存款部分：新戶開立王道銀行存款帳戶，自成功開戶日起至2026年4月30日下午3時30分止，可享美元1個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1000元整，單筆最高上限為美元15000元，每人限存一筆。另外，不限新舊戶，符合相同新資金條件的新增存款，可享新資金美元3個月期定存年利率4.6%優惠，另不限新舊資金可享美元3個月期定存年利率4.1%優惠，前述各美元定存優惠方案，單筆起存金額皆為美元300元，單筆最高上限皆為美元10萬元整。不僅如此，至今年6月30日晚上8時內，首次自他行匯入單筆新台幣5萬元以上至活儲帳戶者，該帳戶自次一營業日起算6個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元以內享年利率2.1%，新台幣200001元至100萬元享年利率1.5%，超過新台幣100萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息，但此優惠不得與新戶新台幣兩個月期階梯活儲年利率最高8.8%優惠同時適用。台新Richart此次限時加碼，逆勢調高美元定存利率，想彈性運用資金的人，至今年2月1日止，可以選擇美元7天9%優利定存方案，每人每檔限存1筆，只要50美元就可存，單筆最高可存10000美元，存10000美元，7天期滿即可領回約18美元，約543利息。若他行有閒置美元，也可選擇美元定存1個月年息最高6%，至2月1日止，只要50美元即可存，僅需從新台幣換匯成美元，或從其他銀行匯入美元至Richart帳戶，即符合美元新資金定存資格。以1個月期最高6%方案試算，存入1萬美元，期滿即可領取約新台幣1550元利息。除了優利定存外，台新Richart針對其他銀行匯入資金，亦提供收款手續費優惠，至今年3月31日，透過Richart App完成單筆2000美元以上的外匯收款且入帳，次月即可領取新台幣200元手續費回饋券，每月限量前1600名。New New Bank數位帳戶存戶，自今年1月21日至7月20日止，新戶於1月至6月任1月成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」限額10萬活儲年息15%，逾10萬元部分依牌告利率計息。符合舊戶定義即具初級會員身分，享「高利活儲1.5%」，逾30萬元部分依牌告利率計息。舊戶於今年1月至6月擇一完成「證券/推薦開戶/金融卡」任務，即可升級成為金級會員，於完成任務之次一月份利息結算日，享限額內年利率「高利活儲4%」，逾30萬元部分依牌告利率計息。今年1月2日至4月30日止，針對新戶提供新台幣10天年利率15%，每人限享一次，額度上限為新台幣5萬元，最快10天領息。同時，為讓新戶的帳戶裡每一塊錢都能享高利，凡成功新開立帳戶者，隔日即自動適用年利率2.8%的優惠活儲至次月底，無須額外申請或滿足條件。對於偏好穩健理財的新戶，同步推出1個月期定存1.57%、3個月期1.75%，5個月期1.99%，存額無上限。無論欲配置多少資金，皆能享有穩定的利息回報，是資產配置的理想選擇。至今年2月2日止，推出「馬上美利美元優利定存專案」，凡國內分行客戶以新台幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入的新資金承作本優利定存專案，依金額區分3種級距，不需搭配其他商品，更無帳戶類型限制，最高可享1個月期年利率3.8%、3個月期年利率3.75%、6個月期年利率3.6%。不過，銀行也提醒，外幣定期存款仍須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶應當妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。