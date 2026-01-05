我是廣告 請繼續往下閱讀

美國3日突襲委內瑞拉，抓獲總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押回美國接受司法審判，掀起國際社會震盪。美國白宮高層幕僚家屬在社群媒體發布暗示併吞格陵蘭（Greenland）的爭議圖像，美國總統川普也放話，「絕對需要格陵蘭」，引發丹麥政府、格陵蘭總理強硬回應。據CBS新聞報導，白宮副幕僚長史蒂芬米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂米勒（Katie Miller）4日在社群平台X上，貼出一張格陵蘭全島塗上美國國旗的圖片，還配文「快了（SOON）」。此貼文發布的時間，正值美軍週六突襲委內瑞拉、逮捕馬杜羅後數小時，因此外界解讀，這反映出川普政府在海外擴張及能源策略上的野心已延伸至北極圈。另據路透社等外媒報導，川普4日接受《大西洋月刊》（The Atlantic）採訪時也表示，他「絕對」需要格陵蘭。這也是川普多次表明希望將格陵蘭併入美國版圖後的最新表態。對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發布聲明回應，「我要向美國把話說清楚，所謂美國應接管格陵蘭的說法，簡直荒謬至極。」佛瑞德里克森也強調，「我在此嚴正要求美國，停止威脅你們長期的親密盟友，並停止威脅另一個國家的人民。他們已經說得很清楚，自己並非待價而沽的商品。」格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也發布聲明，「當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並將我們與委內瑞拉及軍事干預掛鉤時，這不僅大錯特錯，更是對我們的不尊重。」格陵蘭在北極地區具有極高軍事戰略價值，也蘊藏關鍵稀土礦產，對美國高科技、國防產業至關重要。川普政府目前已經任命路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry），重申欲將該地納入美國版圖，引發歐盟及哥本哈根當局強烈反彈。