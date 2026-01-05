我是廣告 請繼續往下閱讀

▲無尊（如圖）曾被圈內友人出賣，讓他丟了主持棒。（圖／中天電視提供）

中天綜合台《綜藝OK啦》明（6）日將播出「演藝圈『小人』還真不少！我怎會如此天真信了你」，造型師李明川分享曾遇到知名女星竟是雙面人，幫她做造型時，對方誇讚：「好時髦！謝謝老師幫我轉型。」沒想到一上台卻向粉絲抱怨，讓李明川相當傻眼，透露對方身分線索說：「她人緣很差，但當時的公司蠻大的，所以她覺得無所謂。」李明川幫許多藝人打理造型，他在節目上透露曾幫某位女星穿上最新流行的豹紋單品，試裝時對方稱讚說：「好時髦，跟我平常形象不一樣，謝謝老師幫我轉型。」結果一上台，該名女星就和粉絲抱怨，表示：「我今天穿的這麼俗豔，讓我穿上這身的就是明川老師，直接給我難堪。」即便李明川解釋說是當下的流行趨勢，對方仍酸不停，問台下粉絲說：「你們覺得我穿這樣好看嗎？知名造型師也是有出包的時候。」讓李明川相當傻眼。而在場來賓也好奇兩人下台後的互動，李明川透露，她下台後頭也不回的上了保母車，也因為當時這位女星的公司很大，因此覺得無所謂。而同場來賓無尊、張立東也都曾被朋友出賣過，無尊透露有次被圈內好友找去吃飯，說有個節目準備要開第2季，製作人想找新血加入，詢問他是否有興趣，無尊透露當下當然說好，回去詢問公司後也覺得「聽下來應該是Ok的」。回覆對方後，這名友人說：「太好了！這樣我們以後就可以一起主持節目。」但無尊卻遲遲等不到製作單位答覆。後來他從另個圈內前輩的口中得知，「那個藝人跟製作人說你不想來，因為節目性質太像會打到，你的興趣好像也還好」，無尊後來才聽說對方根本就不想要他加入那個節目。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。