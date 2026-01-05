我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶和蘇晏霈首次合作就有好默契。（圖／民視提供）

▲李運慶（左）和蘇晏霈劇中婚姻出現裂痕。（圖／民視提供）

李運慶和洪詩結婚後育有2女，近來他挑戰八點檔，在《豆腐媽媽》中和蘇晏霈飾演一對夫妻，兩人也獻出從影以來最大尺度，蘇晏霈為了要詮釋性感勾引老公的戲碼，還回家看色情片學習，只見她和李運慶身體緊貼彼此，浪漫一吻。蘇晏霈和李運慶在劇中飾演夫妻，她害羞透露前幾天才拍完性感誘惑戲，為了營造浪漫氛圍，馮凱導演甚至開玩笑預告，「會讓妳坐到對方身上」，讓蘇晏霈緊張到大開玩笑回應：「那我回家做功課看色情片！」蘇晏霈坦言拍攝前因為太緊張，覺得自己在勾引異性方面氣場太弱，為了讓肢體更放鬆，還在收工前的最後一場戲適度借酒壯膽，「導演很貼心問我需不需要真的（喝酒），我說我有點弱，需要一點工具來放鬆。雖然不鼓勵喝酒，但在專業演出下，這能讓我們更自在地呈現那種唯美又刺痛的氛圍。」蘇晏霈大讚導演營造氛圍的功力，讓她與李運慶雖然是第一次合作，卻能在零尷尬的情況下迅速建立默契，李運慶也感性提到，在馮凱導演的帶領下，他有信心將「家軒」這個角色演得更立體。這場結合了「浪漫與傷害」的重頭戲，究竟會如何影響《豆腐媽媽》後續的劇情發展？育玲與家軒的婚姻是否真會走向破裂？觀眾朋友千萬別錯過接下來精彩的劇情發展。