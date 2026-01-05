強烈大陸冷氣團襲台，全台急凍、濕冷天氣讓不少民眾「穿再多還是冷」。日系服飾品牌UNIQLO分享冬季最實用的「洋蔥式穿法」，表示並不是穿越多越好，而是要掌握內排汗、中保暖、外防風三大原則，就可因應室內外溫差避免流汗或發抖。此外，近年日韓流行的「玉米式穿搭」也被點名，適合短時間移動或活動量大族群，但長時間戶外仍以洋蔥式穿法最穩妥。
一堆人錯！「洋蔥式穿搭」正確三層曝：不是穿越多越好
UNIQLO日前在IG指出，冬季洋蔥式穿搭重點不在衣服數量，而在於層次與功能配置。「洋蔥式穿法」的概念是將衣物分層搭配，依照氣溫與活動強度隨時調整，就像洋蔥一樣可一層層增減，讓身體維持乾爽與溫暖，也是許多旅遊、登山族群的首選穿法。
那什麼是正確的洋蔥式穿搭？首先最內層須具備排汗功能，避免水氣堆積導致體溫流失；中層負責保暖，可依行程與溫度調整厚薄；外層則需具備防風、防水機能，阻隔冷風與雨水。只要掌握這套邏輯，進到室內不會汗流浹背，走到戶外也不至於冷到發抖。
曾在東京生活7年的女星歐陽靖也曾直言，天氣再冷也不建議隨意堆疊發熱衣。她指出，若發熱衣再加上毛衣與外套，進入室內或有暖氣的空間，反而容易悶熱不適，甚至出現類似中暑的狀況。建議以薄長袖＋可穿脫背心＋保暖度高的厚羽絨外套作為基礎配置，進出室內外更有彈性。
玉米式穿法爆紅！只有兩層更輕便、冷熱都不怕
除了洋蔥式穿法，近年在日韓也流行另一種「玉米式穿搭」，做法是將衣物簡化為內、外兩層，內層貼身保暖，外層選擇較寬鬆、防風防水的長版外套，利用衣物間的空氣層提升保暖效果，再搭配圍巾、手套與毛帽加強防寒。
不少網友認為，玉米式穿搭更輕便，適合頻繁進出交通工具或商場、活動量大的孩童與成人。不過，若行程以長時間戶外活動為主，例如滑雪、跨年或在主題樂園排隊一整天，仍建議採用層次更完整的洋蔥式穿法較為穩妥。
資料來源：UNIQLO
