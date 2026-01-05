我是廣告 請繼續往下閱讀

一堆人錯！「洋蔥式穿搭」正確三層曝：不是穿越多越好

首先最內層須具備排汗功能，避免水氣堆積導致體溫流失；中層負責保暖，可依行程與溫度調整厚薄；外層則需具備防風、防水機能，阻隔冷風與雨水。只要掌握這套邏輯，進到室內不會汗流浹背，走到戶外也不至於冷到發抖。

▲「洋蔥式穿法」的概念是將衣物分層搭配，依照氣溫與活動強度隨時調整，就像洋蔥一樣可一層層增減，讓身體維持乾爽與溫暖。（圖／翻攝自IG@uniqlo_taiwan）

玉米式穿法爆紅！只有兩層更輕便、冷熱都不怕

近年在日韓也流行另一種「玉米式穿搭」，做法是將衣物簡化為內、外兩層，內層貼身保暖，外層選擇較寬鬆、防風防水的長版外套，利用衣物間的空氣層提升保暖效果，再搭配圍巾、手套與毛帽加強防寒。