詹姆斯、唐西奇「準大三元」連線 聯手擊敗灰熊





洛杉磯湖人今（5）日坐鎮主場迎戰曼非斯灰熊。湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在比賽中達成生涯重大里程碑，正式超越保羅（Chris Paul）成為NBA美國職籃（National Basketball Association）史上總助攻榜第2人，成為歷史上首位在得分榜排名第1、助攻榜排名第2的傳奇球星。在詹皇紀錄之夜加持下，湖人從一路落後到末節展開反攻，最終以120：114逆轉灰熊。其中詹皇轟下26分、10助攻、6籃板的準大三元。現年41歲的詹姆斯在本場比賽前2節，5投2中貢獻8分、3籃板、3助攻。這3次助攻也讓他生涯累積總助攻數達到13786次，正式超越原先效力於快艇、目前仍在尋找新東家的保羅（13785次），攀升至NBA歷史總榜第2名，僅次於傳奇控衛史托克頓（John Stockton）17645次。這項紀錄更奠定了詹姆斯作為史上最全能球員的地位。他不僅是NBA歷史得分王，現在更成為歷史上首位在得分榜排名第一、助攻榜排名第二的球員。雖然場上有紀錄之夜的喜悅，但湖人的戰況卻不樂觀。在里夫斯（Austin Reaves）缺陣的情況下，去年休賽季震撼加盟湖人的唐西奇（Luka Doncic）扛起進攻重任。他在上半場雖高效砍下19分、4籃板、5助攻，但湖人團隊外線上半場完全失靈，三分球22投僅4中。反觀灰熊隊反客為主，靠著科沃德（Zach Cawder）與蘭代爾（Jock Landale）在內線肆虐，半場就搶下10個進攻籃板，禁區得分以34：20完爆湖人。灰熊在次節一度將領先擴大至雙位數，湖人雖嘗試反擊，但始終無法拉近分差，半場結束湖人仍落後11分。雙方易籃再戰後，湖人第三節單節打出29：22的攻勢，逐漸將比分追近。末節，湖人靠著詹姆斯助攻拉拉維亞（Jake LaRavia），此役首度佔據領先地位。比賽末段雙方開啟焦土戰，隨後湖人眾將趁著這股氣勢打出一波14：4的攻勢，將比分拉開至112：103，迫使一路領先的灰熊喊出暫停。儘管喊出暫停，灰熊仍無力回天，最終以114：120慘遭湖人大逆轉。本場比賽，寫下紀錄之夜的詹姆斯全場攻下26分、10助攻、6籃板的準大三元，先前被爆忍著劇痛上陣的唐西奇轟下全場最高的36分，外帶8助攻、9籃板，同樣差點繳出大三元。值得一提的是，湖人先發5人正負直接為正數。反觀灰熊，表現最亮眼的是威爾斯（Jaylen Wells）的23分，寇威爾（Cedric Coward）也有16分進帳，外帶9籃板，正負值是全隊最高的+13。