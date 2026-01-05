我是廣告 請繼續往下閱讀

陳姓男子為了做線上博奕第三方支付公司，用人頭成立18家虛假的人頭公司，並建置貨單系統可自動產生與金額相符之虛假出貨單據，佯裝合法交易供檢警查核，以虛偽文件掩飾洗錢金流，短短半年內，該集團「台灣贏TWW支付」對外運作洗錢金額即高達新臺幣10億餘元。臺中市刑大偵七隊及金流分析小組接獲銀行通報深入追查，逮捕陳姓主嫌等21名涉案犯嫌，現場查扣涉案電腦、手機、公司帳戶及現金300餘萬元。臺中市刑大偵七隊及金流分析小組接獲銀行通報，發現多間公司帳戶成立時間短暫且交易金額異常頻繁，經深入蒐證研判相關人頭公司可能涉及詐欺、賭博及洗錢等不法行為，隨即報請臺中地方檢察署謝孟芳檢察官指揮臺中市刑大、第四分局、南投縣政府警察局草屯分局組成專案小組。調查發現，該洗錢集團透過成立18間人頭公司，組成非法第三方支付公司，負責對接線上博弈，提供線上博弈賭客出入金儲值服務。若賭客因博弈網站拒不出金而提告詐欺，致使人頭公司帳戶遭銀行通報警示時，集團即與被害人簽立和解書，並佯裝為一般買賣糾紛，以解除帳戶警示狀態。該集團組織分工縝密，為規避銀行通報及警方查緝，除另行成立廣告公司並配合會計事務所，同時架設完整的人頭公司網站，並建置貨單系統可自動產生與金額相符之虛假出貨單據，佯裝合法交易供檢警查核，以虛偽文件掩飾洗錢金流，短短半年內，該集團洗錢金額即高達新臺幣10億餘元。陳姓主嫌不僅從每筆代收款項中抽取約2%作為報酬，為提高不法收益，透過熟識友人成立人頭公司，自行組成非法第三方支付公司，並以吉利名號「台灣贏TWW支付」對外運作，相關代收代付佣金全數流入其洗錢集團。警方於台中、彰化、南投、高雄展開查緝，逮捕陳姓主嫌等21名涉案犯嫌，現場查扣涉案電腦、手機、公司帳戶及現金300餘萬元。全案訊後，警方依涉嫌詐欺、賭博及洗錢等罪嫌，移送臺中地檢署偵辦，並經法院裁定羈押。臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，博弈及詐騙集團常以高薪、高報酬為誘因吸收人力，社會新鮮人求職時切勿因一時貪圖利益而誤入歧途、自毀前程。若發現工作內容疑涉違法，應立即脫離並向警方檢舉。警方亦將持續向上溯源，嚴正打擊各類詐欺犯罪，全面查扣不法所得，斬斷犯罪金流，展現守護社會治安的決心。