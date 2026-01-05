強烈大陸冷氣團來襲！中央氣象署表示，明（6）日全台越晚越冷，棉被應該怎麼蓋最溫暖？Threads有網友實測日本的「三明治蓋法」，先在床上鋪毛毯，躺上去後蓋羽絨被，最上面再蓋毛毯，直呼非常有效，試了之後「睡得像寶寶」，根據品牌寢具實測也發現，「三明治蓋法」只要躺5分鐘，就可以讓被窩升溫8度。
實測三明治蓋法暖到不行 內行再推電熱毯
原PO在Threads上表示，她實測「三明治蓋法」，在身體底下鋪毛毯，躺上去後蓋上羽絨被，再蓋上毛毯封印，驚呼「非常有效，前天睡到呼吸都是冷的，昨天試了睡得像寶寶」，她透露，應該是刷毛的毛毯可以製造溫暖，再用羽絨被封存熱度，所以蓋起來特別溫暖。
其他人看到後也紛紛分享自己的溫呼呼蓋法，「毛的朝自己有夠舒服，有時候沒有很冷還可以蓋到流汗」、「電熱毯催下去了吧」、「我覺得毛毯蓋在羽絨上面很怪，所以我是毛毯->身體->電熱毯->羽絨被這種蓋法」、「暖氣直接打開就好」、「直接穿刷毛，蓋被子，暖到爆」、「睡到我流腳汗」。
躺5分鐘上升8度！醫師示警：不是越暖越好
過去也有品牌寢具實測發現，沒有鋪保暖墊，直接在身上蓋毛毯再蓋羽絨被，躺5分鐘只約升溫2度；先蓋羽絨再蓋毛毯，躺5分鐘升溫約6度；若使用「三明治蓋法」，先鋪保暖墊，人躺上後蓋羽絨被再蓋毛毯，躺5分鐘可升溫8度！品牌寢具指出，毛毯是聚酯纖維材質，不太透氣，把毛毯蓋在最外層，可以鎖住熱能，讓熱度不外流。
家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」表示，底層的毛毯是保暖背部，蓋上主要的棉被是儲存熱度，最後在棉被上再蓋一條薄毛毯，阻擋冷空氣，這樣的蓋法會很溫暖！不過她也提醒，保暖不是越多越好，如果半夜熱到流汗、感到悶熱，反而容易著涼、睡不好，可以減少層數或改用比較薄的被子，長者和行動不便的人也要留意棉被重量，避免無法翻身。
資料來源：中央氣象署、Threads、臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」
