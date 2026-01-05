日本話題女王、前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）於元旦期間無預警公開「缺牙」的照片、影片，引發網路熱議。她隨後於直播中坦承，這是因為自己去年底接受全身麻醉的美容整形手術後，在甦醒過程中陷入極度恐慌，因強烈的求生慾望，不小心用力過猛，緊咬口中的呼吸管，這才不慎將門牙咬斷，驚魂過程讓她直呼：「差點以為自己要死掉了」。
明日花綺羅麻醉甦醒陷入恐慌 「不想死」竟咬斷門牙
明日花綺羅透露，她在去年底接受一場整形手術，當時進行全身麻醉，她直到術後第5天意識才逐漸恢復。明日花綺羅表示，當她從麻醉中醒來的瞬間，突然感受到強烈的恐慌，彷彿生命正在被抽離，當時她腦海中僅剩下「不能死」的念頭。由於她嘴裡還插著維持呼吸的管子，導致她在全身緊繃，在猛力咬牙的情況下，意外把門牙咬斷。
明日花綺羅斷齒真相曝光後，在社群引起兩極討論，有人佩服她的坦率，也有人質疑全麻風險過高，勸她不要再整了。儘管粉絲相當擔心她，但明日花綺羅還是展現強大的心理素質，更在X上傳自己的缺牙照自嘲：「なんか一本なくなったけど、笑顔であけおめ（雖然莫名其妙少了一顆牙，但還是想笑著跟大家說新年快樂）」。這種幽默面對美貌崩壞的態度，讓她再度成為話題焦點。
明日花綺羅整形上癮 自認全臉都動過刀
事實上，明日花綺羅對於整形一事向來態度大方。2020年2月她正式引退後就曾在節目上爆料，自己「整形上癮」，打過玻尿酸隆鼻，眼睛、嘴巴也都動刀過，至今都還是會不時「進廠維修」，為維持美貌煞費苦心。
但明日花綺羅強調，自己只有頸部以上動刀，身材都是純天然的，這點她一定要向大眾澄清。從女優行列退役後，明日花綺羅近年轉型當網紅，還成立個人泳裝品牌、開設醫美診所，目前的收入應該比之前當AV時期還要高。
明日花綺羅捲桃色風暴 對象是韓團成員
不過明日花綺羅去年7月捲入性交易醜聞，對象還是韓國男團THE BOYZ的成員周鶴年，一度引發軒然大波。但檢方調查後對2人進行不起訴處分，警方當時回應：「由於舉報人的消息來源是網路報導，缺乏實質可以啟動調查的具體理由或情形，因此難以正式展開調查」。
影片來源：明日花綺羅X
