台北市一名的車主，前年（2024）行經中山北路四段時突然起火，郭姓車主並未受傷，只有引擎機件燒壞，郭姓男子沒找律師打官司，他狀告賓士的台灣總代理台灣賓士股份有限公司與經銷商中華賓士股份有限公司。中華賓士公司2021年8月9日對於賓士公開召回12天後，郭姓車主將C200開到中華賓士關渡廠更新引擎控制軟體。2024年5月23日下午2點多，郭姓車主開車載女性友人外出時，中途起火燃燒，消防隊獲報前往發現車輛冒煙，火勢燒損引擎機件、郭姓男子主張C200發電機故障起火燃燒，造成車子毀損的損失是，他須另外搭車代步的交通費用是，加上火燒車驚嚇他的精神損失，合計求償台灣賓士公司與中華賓士公司認為；消防局鑑識只有確認起火點，並排除人為縱火而已，未確認發電機起火原因，更沒歸咎於車輛電子軟體故障或引擎控制軟體更新。賓士主張，郭姓車主的C200並未燒燬，更換發電機就可以回復原狀，卻請求全車的市價，於法不合。台北地院調查，C200正常行進期間，沒有任何足以使車輛失火的外在條件卻還是起火，法官指出，，但賓士公司無法證明C200上市時符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，也沒有證明召回更新控制軟體後就具有安全性，所以無法做出對賓士有利的認定。台北市消防局鑑定報告提到，起火點是引擎室左前側下方發電機，，車輛引擎室內除了發電機和周遭有燒燬，其餘機械組件並未受到波及，也沒發現滴落的油漬，起火原因可再消防局拆解，查出受燻燒嚴重變黑，而且有明顯熔斷情形，3號端子也明顯熔斷，1號受燒燬嚴重，顯示發電機內部產生高溫並起火燃燒；對比賓士召回文件所提的原因：「交流上的部分可能會超過其最大工作溫度，致使發生故障。如有任何一組二極體發生故障，並伴隨短路。可能會造成交流發電機的溫度升高，因此法院認定，，台灣賓士公司與中華賓士公司應依照消保法賠償郭姓車主所受的損害。既然C200遭法院認證為危險車，為何失火車主僅獲賠1萬元？律師劉韋廷分析判決，法官是「」：1.（消保法7到9條）法院用消保法第7條之1，被告要證明車輛流通進入市場時符合「當時科技或專業水準可合理期待之安全性」，但雙方都沒有聲請鑑定，被告也沒拿出足以具有說服力的安全性證明，所以法院就認定不利於被告：車輛欠缺安全性。2.法院引用消防局鑑定，3.車損、代步費被切掉，是因為法院採最高法院111年台上字第339號的判決意旨，消保法第7條主要賠償安全事故造成的損害，商品不在消保法第7條的財產保護範圍，也就是說，車子燒毀的損失與代步費無法獲賠。因此只剩下「驚嚇」這種心理健康層面的侵害，法官用《民法》第195條來評價，承認這是一般人客觀上正常反應的恐懼與情緒痛苦，但最後斟酌身分、資力、事故情狀等，酌定慰撫金1萬元。本案可上訴。郭姓車主難道一籌莫展了嗎？一審法官在判決中有指點明路，「商品因本身缺陷或不具安全性，致毀損、滅失或不堪使用而生之財產上損失，與消費者之健康與安全保障並無直接關係，消費者得依民法『』或『』等規定請求賠償。」劉韋廷解釋，買車如果發生損害，甚至造成車損的狀況，原則上是依照買賣合約向「」請求損害賠償，「」只負責因車輛瑕疵導致駕駛、乘客身心受損的賠償，以本案為例，針對車子本身燒毀的部分應由出賣人負責賠償，而非商品製造人。