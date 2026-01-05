我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桂綸鎂（右起）、真利子哲也和西島秀俊（左）一起拍攝《最親愛的陌生人》，對彼此更增了解。（圖／甲上娛樂提供）

▲西島秀俊（左）與桂綸鎂（右）在《最親愛的陌生人》扮演在紐約的夫妻，演兒子的童星跟西島秀俊靠寶可夢搏感情。（圖／甲上娛樂提供）

▲桂綸鎂（右）在《最親愛的陌生人》有偶戲演出的段落。（圖／甲上娛樂提供）

金馬影后桂綸鎂在新片《最親愛的陌生人》首度和日本影帝西島秀俊飆戲，扮演一對住在紐約的夫妻，過去他們都只透過對方的作品去認識彼此，真正面對面合作之後，桂綸鎂驚見西島秀俊的真正面貌，發現他在影視作品中的沈默、內斂，並非私下性格，他本身非常健談，也很願意分享對電影的熱愛，更是個愛吃甜食的螞蟻人。桂綸鎂和西島秀俊在《最親愛的陌生人》有很多情緒很重的戲，但她坦言只要有他在，就能一點也不害怕在他面前表露當下的感受，西島秀俊就像一棵可以永遠依靠的大樹，有一種很安定的感受。桂綸鎂認為西島秀俊像個充滿好奇的大男生，很有生活感，也很真實。西島秀俊平常愛吃甜食，笑言來台灣參加金馬影展活動，一堆餵他吃甜甜圈等各種甜的東西，自己都胖了一些。西島秀俊眼中的桂綸鎂，則是非常重視「內在」，由內而外展現情感的演員，很多情感都是自然地流露出來，在休假的時候，也是非常專心在準備角色。桂綸鎂透露最常做的事讓自己安靜下來，有時會大字形地躺在地板上很久的時間，在家裡、在飯店房間都會這麼做，之前去紐西蘭拍實境節目，她還會躺在土壤上，讓身體跟地面接觸，希望讓身體是完全沒有張力的。而西島秀俊笑稱在山上有一間小木屋，如果需要放鬆，會暫時離開東京市區，到山上去放空，鄰居都認識他，山裡也會有熊，的確蠻可怕，他的小木屋周邊院子會出現猴子，還有雉雞。家裡還有一隻狗，自我打趣稱這完全就是桃太郎故事的組合。回到家的瞬間，他的兩個兒子就會直接撲過來，他認為小孩對我來說就是一種「半強制」讓他瞬間離開角色的力量，所以家人的存在對他非常重要。至於片中扮演西島秀俊與桂綸鎂小孩的童星，她覺得對方也算是有經驗的小演員，彼此互動都是非常自然，幾乎不需要太費力去做太多額外的事情，很多時候就是陪他、跟他玩、抱抱他，真的就像母親的舉動。西島秀俊笑言那位小童星非常喜歡寶可夢，而自己之前有在日本版《名偵探皮卡丘》配音，就是演皮卡丘， 所以就跟他說：「叔叔是皮卡丘喔！」還會跟他交換寶可夢卡牌，用這樣的方式成功拉近距離。《最親愛的陌生人》描述一對跨文化夫妻在異地生活，面臨兒子突然失蹤的衝擊，揭露背後更黑暗的真相，將於1月16日全台上映。