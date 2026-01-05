又有電影院要熄燈了！位於台北市民生社區圓環、開業30年的「新民生戲院」今（5）日宣布將於2026年1月31日歇業。新民生戲院也吐露了真實心聲：面對大眾觀影習慣改變與經營困境，只能選擇下台一鞠躬，「這不是一個輕鬆的決定，更不是一句話就能帶過的告別。」消息一出，讓不少在地人感到震驚與不捨。
陪伴台北人30年！「新民生戲院」1/31正式歇業
新民生戲院前身為民生戲院，位處民生社區圓環核心地段，經營已有30多年，見證了台北從舊社區邁向現代化的變遷。新民生戲院曾在2012年整修改裝並重新開張，不過隨著影音串流平台崛起，傳統戲院的觀影人潮大不如前，營運壓力日益沉重。「我們知道，時代變了。觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了。戲院經營，變得比以前艱難得多。你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經，真的撐住了我們。」
戲院在公告中感性寫道：「有些話，真的想了很久。也知道，總有一天一定要說。只是沒想到，這一天來的時候，心裡還是這麼滿。」這篇公告不是結束，而是滿滿的感謝，只希望在最後這段時間裡，能夠繼續陪伴觀眾看幾部好電影，為這段旅程劃下溫柔句點。「新民生戲院向所有戲迷朋友深深一鞠躬，我們下台一鞠躬，圓滿落幕。」
新民生戲院宣布歇業的公告曝光後，也讓大批常客不捨，「謝謝民生戲院陪伴我們度過許多美好時光」、「感激民生戲院這麼多年的堅持，我自己一人的時候也會常常報到，很可惜失去了這麼一個社區寶藏地點」、「謝謝你們，我從小看到大的電影院」、「謝謝你們堅持了這麼久」、「你們努力過，辛苦了。我也有很多美好回憶。無奈疫情跟串流衝擊實在太大了」。
新民生戲院公布退費方式！套票、紅利點數使用期限
新民生戲院宣布將於1月31日結束營業，官方也公布針對會員卡內的儲值金額、紅利點數與套票的退費及使用方式，完整說明如下：
一、會員卡「儲值金額」退款辦理方式：為確保每一筆退款都能正確、完整處理，將採取「登記後統一匯款」的方式進行：請會員本人於公告日起至 2026/01/31 前，親至戲院現場。由現場服務人員提供退款申請表單，請填寫會員資料與本人銀行帳戶資訊。
本次配合辦理之銀行為：郵局、國泰世華、上海商銀、中國信託、陽信、富邦、華南銀行。表單完成並由現場人員收件確認後，相關退款款項預計於 2026/02/11 前全數匯款完成。
注意：為集中作業並確保帳務正確性，恕不提供現場即時退現，敬請會員理解。退款申請須由會員本人辦理，若委託他人，請攜帶相關證明文件。
二、會員卡「紅利點數」使用說明：目前紅利點數仍可正常使用，兌換方式維持不變（2點可兌換1張電影票）。請尚有點數未使用的會員，於 2026/01/31 前至現場兌換觀影，「把點數，留在一場真正看完的電影裡」。
三、套票使用說明：若您仍持有尚未兌換之電影套票，也請於 2026/01/31 前至現場完成兌換觀影。套票與點數皆僅限於營業期間內使用，敬請會員留意時間，提前安排觀影。
資料來源：新民生戲院
