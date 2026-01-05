我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新有菜宣布將在1月上旬關閉所有社群平台，就連YouTube頻道也會一同關閉。（圖／翻攝自新有菜IG@arina_arata2）

從陌生到熟悉 一路走來靠粉絲支撐

不只是告別產業 而是告別公眾身分

日本AV片商圈在2025年年末投下一枚震撼彈，人氣女優新有菜於12月31日正式宣布引退，結束多年來的演藝活動，這項消息不僅象徵她告別螢光幕，也意味著她將全面退出公眾視野，不再以藝人或創作者身分持續曝光，相關單位同步對外說明，引退後的新有菜，將回歸一般人的生活軌道，為人生開啟全新階段，官方也對外呼籲：「請用溫暖祝福她。」官方聲明中回顧，新有菜在出道初期對拍攝現場、工作節奏與外界關注感到不安，但隨著時間推移，她逐步適應產業生態，也累積了大量作品與經驗，她的成長不僅體現在鏡頭前的表現，更來自粉絲長期的支持與陪伴，無論是社群留言、活動現場的應援，或是默默觀看作品的觀眾，都成為她能夠持續站在舞台上的重要力量。與一般引退藝人保留部分曝光不同，新有菜選擇更為澈底的方式告別公眾，她親自在直播中說明，將於1月上旬前陸續刪除所有個人社群帳號，包含追蹤人數超過7萬的YouTube頻道也將停止更新並關閉，這項決定等同主動切斷與外界的所有聯繫，未來不會透過任何平台與粉絲互動，象徵她不再保留「半退圈」的可能性。官方也補充，新有菜此次引退不僅是結束演藝工作，更是放下公眾人物角色的重要轉折，她未來將不再參與任何公開活動，也不會以過往身分重新現身，對此相關人員特別呼籲外界尊重她的選擇，避免過度揣測或打擾，讓她能在沒有壓力與標籤的情況下，重新建立屬於自己的生活節奏。在聲明最後，官方向多年來支持新有菜的粉絲表達感謝，強調正是這些陪伴與鼓勵，讓她得以平安走到今天，雖然引退代表一段旅程的結束，但她的人生並未停下腳步，希望外界能以溫柔的心情祝福她未來的選擇。