▲馬國弼債務幾乎清償，近日開始重新出現在大眾視野。（圖／民視提供）

大哥沒責備先關心 康康一句話成關鍵轉折

債務幾近清償 感謝胡瓜默默安排通告

男星馬國弼（原名馬國畢，本名鄭盛元）在2013年因簽賭風波，一夕之間背負高達5,000萬元債務，演藝事業幾乎全面停擺，人生也跌入谷底，當年他選擇暫別鎂光燈，放下藝人身分，轉而靠勞力與各式零工維生，從搬運、活動雜務到臨時主持，只求能一步一步清償債務。近日，馬國弼受訪時淚謝自己當年欠債時，演藝圈大哥康康義不容辭直接拿200萬給他還債，胡瓜也默默幫他安排通告，讓他感激至今。根據《ETtody星光雲》報導，在最困頓的時候，馬國弼形容自己「每天醒來只想著怎麼活下去」，未料在最黑暗的時刻意外迎來一線溫暖，他透露演藝圈大哥康康私下得知他四處借錢的狀況後，第一反應並不是追問原因或責怪，而是單純關心：「你怎麼會欠錢？」這份不帶批判的關懷，讓馬國弼當場紅了眼眶，更讓他震撼的是，自己甚至還沒開口求助，康康就主動借出200萬元，解了他燃眉之急。這筆200萬元，對馬國弼而言不只是金錢上的幫助，更是一份重新站起來的力量。康康不僅讓他「慢慢還」，還在每一次有活動或演出時，主動帶著他一起跑通告，讓他能靠實際工作還債、維持生活。馬國弼透露，若一場活動酬勞是5萬元，康康通常只讓他實拿3萬元，剩下2萬元直接當作還款，採取「扣款式還債」，既顧及生計，也守住他的自尊。經過多年努力，馬國弼目前僅剩下約5萬元債務尚未清償，距離完全解脫只差最後一步，他感性表示康康的幫助就像在最黑暗的時候點亮一盞燈：「不是救我一次，而是一路陪我走！」這份雪中送炭的情誼，讓他至今仍心懷感激，也成為他撐過漫長還債歲月的重要支柱。除了康康，馬國弼也點名感謝另一位重量級前輩胡瓜，他坦言自己出事後幾乎沒有節目邀約，僅剩的曝光機會幾乎都來自胡瓜主持的節目，雖然對方從未明說，但馬國弼心裡清楚，這些通告多半是胡瓜私下交代製作單位給的機會，對他而言那不只是工作，更是一種「沒有放棄你」的無聲支持。