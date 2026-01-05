為了兼顧美觀與方便性，台灣有許多近視族平時都習慣使用拋棄式隱形眼鏡，其中日拋型更是最受歡迎。不過，日拋隱眼剩下的塑膠空殼，直接丟掉其實真的很浪費！環保業者認證，隱眼包裝盒「回收價值超高」。近期更有民眾分享自己收集一整年隱形眼鏡空盒的壯觀畫面，而且這些空殼還能換成購物金，獲得實質回饋！
隱形眼鏡盒通通留下來！累積一年直接換錢
近期有女網友在社群Threads上分享，自己從一年前得知隱形眼鏡盒（PP杯）是使用聚丙烯（PP）製成，具有高回收價值後，便開始累積收集。經過一年的儲存，最終累積了滿滿一箱的戰果，讓她成就感十足，並表示：「比起回收它能獲得多少錢，我覺得我比較偏向想做環保而已。」
貼文曝光後，引發大批網友驚呼：「我都直接丟垃圾桶欸」、「戴了十幾年的日拋都不知道，好浪費啊」、「看完之後從2026年開始回收」、「戴了20幾年的日拋，此刻才知道，今年開始也要來做回收了」。
事實上，市面上各大廠牌製作的隱形眼鏡PP杯，外殼塑膠包裝多採用聚丙烯（PP）材質製成。這種材質結構單純、耐高溫，又具有無毒、無味、耐用的特性，因此有著高度回收價值，加熱重塑也相當簡單。
循環設計工作室ei studio創辦人Wei也表示：「其實外帶便當盒、食物器皿以及咖啡杯蓋，幾乎都是使用PP材質，但裝過食物的都需立即清洗，才不會有衛生問題；而隱形眼鏡盒只有接觸食鹽水，相對很乾淨。」因此其回收價值與方便度更高。除此之外，月拋、季拋附贈的隱形眼鏡硬盒也多是PP製成。
回收後的隱形眼鏡塑膠盒，可以輕鬆再製成花盆、肥皂盆、梳子等塑膠製品。以每個隱眼盒約1公克計算，大約60個隱眼盒就能製作成一個花盆。
除了環保工作室外，台灣連鎖眼鏡店寶島眼鏡從2024年起就展開隱形眼鏡PP杯回收計畫，全台門市皆提供回收服務。經過一年多的努力，已有5萬多人次參與，回收了1038公斤重的PP杯，為環保盡一份心力！
隱形眼鏡盒是搶手回收物！各大回收管道一次看
事實上，隱形眼鏡盒已成為時下最夯的回收物，幾乎各大眼鏡行都有提供回收服務，並提供購物金折抵回饋，讓顧客更有動力蒐集這些外殼，為地球環保盡心力。《NOWNEWS》今日新聞特別整理市面上主流的回收管道與回饋方案如下：
寶島眼鏡：推出ESG隱眼回收循環箱，不限品牌、不限購買通路皆可回收。會員透過App掃描門市QR Code，每日可累積1積分，積分可兌換會員點數（1點抵1元）或優惠好禮。需注意，無論單次回收數量多寡，每日上限僅能累積1積分。
尖端視光：推出「隱形眼鏡綠行動」，只要集滿30個包裝殼至門市回收，即可兌換優惠券，內容包含折抵隱形眼鏡60元、鏡片折抵1,500元或保健食品折抵300元。
ChaCha美瞳專賣店：與環保團隊ei studio合作推出回收計畫，單次回收至少需50個，即可獲得30點紅利點數，1點折抵1元，可直接折抵消費。
循環設計工作室ei studio：專門回收再生資源的小型循環工作室，將回收後的隱眼盒清洗再製成各式高透明度的生活用品。
資料來源：寶島眼鏡、ei studio
