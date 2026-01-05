台股今（5）在「護國神山」台積電（2330）領軍下攻上3萬點，台積電盤中飆上1695元天價。然而，股市的狂熱並未蔓延至房市，根據永慶房產集團最新報告，全台預售屋買氣急凍。曾因設廠題材爆紅的「台積宅」如今跌落谷底，嘉義縣朴子市交易量從891戶慘剩41戶，跌幅95.4%居全台之冠；而房市硬挺的新竹也神話破滅，寶山鄉交易量重挫逾92%。這種「股房脫鉤」的現象，顯示出資金與政策重拳已讓房市進入冰河期。
股市狂飆房市急凍：台積電效應光環失靈？
台積電今日盤中強勢攻上1695元，收盤站穩1670元，帶動台股衝破3萬點大關。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，儘管股市財富效應顯著，但在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的壓力下，預售屋市場買氣急轉直下，市場呈現極度的預售屋量縮。
即便有半導體利多支撐，2025年前十月的預售市場仍延續低迷，全台總銷金額從去年的1.99兆元，大幅縮水至0.59兆元，年減幅高達70.4%。這顯示資金在政策限制下難以流入房市，呈現股市熱、房市冷的罕見奇觀。
慘跌95%！嘉義、新竹熱門熱區集體「墜谷」
在永慶房產集團統計的十大預售慘區中，最令人意外的是新竹也逃不掉量縮命運。新竹縣寶山鄉身為台積電設廠利多的核心區，預售交易量在2025年1-10月銳減92.3%。陳金萍分析，寶山房價在過去幾年直線飆升，目前已處於相對高檔，買方追價意願疲軟，加上政策重拳衝擊，導致買氣冰封。
更驚人的數據出現在嘉義縣朴子市，受惠於台積電進駐嘉義科學園區題材，朴子市2024年曾狂賣891戶，但今年同期僅剩41戶，慘跌95.4%。陳金萍直言，該區房價已提前反映人口红利，但在供過於求與資金收緊的現實下，泡沫正加速擠壓。
高雄4區全進慘區名單 自住需求轉向觀望
高雄市則是全台入榜行政區最多的縣市，共4區跌幅破9成。原受科技外溢效應帶動的仁武區，交易量從破千件萎縮至不足百件。陳金萍提醒，目前的房市環境已轉為買方市場，在台積電1695天價的財富光環背後，房市的台積宅正經歷嚴峻的價格與量能修正。
資料來源：永慶房產集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
