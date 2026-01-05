本周可能迎接入冬第一波寒流，營養功能醫學專家劉博仁表示，氣溫驟降時，人體為維持核心體溫會使血管劇烈收縮、血壓飆升，血液也易變濃稠，增加心肌梗塞、中風與猝死風險；其中「清晨起床、進出溫差大的室內外、洗澡前後」最危險，為了避免猛然受冷、注意頭頸保暖並補充水分，降低心血管負擔。
劉博仁透過粉專發文指出，人體是恆溫系統，當外在氣溫急劇下降時，身體為了維持核心體溫，會啟動一連串的生理防禦機制，這些機制雖然是為了保暖，但對於心血管系統卻是巨大的壓力測試。
溫差才是冬天最大殺手 3時段最容易猝死
劉博仁說明，天氣冷引發心肌梗塞、中風、猝死等心血管疾病的原因，包括「 血管劇烈收縮（血壓飆升）」、「血液變濃稠（血栓）」、「心臟負荷急劇增加」等，當冷空氣刺激皮膚的神經末梢時，交感神經會極度興奮，導致全身周邊的血管收縮。血管變窄了，血液沒有減少，血壓就會瞬間飆升。
劉博仁接著說，相較於一直偏低的氣溫，猝死意外更容易發生在「溫差巨大」的瞬間，一天當中則有「最危險的3大時刻」，這些時段都可能讓血管在短時間內經歷放鬆、劇烈收縮的過程，誘發斑塊剝離或「血管破裂」。
⚠️早晨剛從溫暖的被窩起身接觸到冷空氣時。
⚠️從開著暖氣的室內走到室外時。
⚠️洗澡時脫去衣物，或是洗完熱水澡突然接觸冷風時。
冬天起床身體先暖機 保暖頭頸最重要
面對溫差威脅，劉博仁提及，冬天早晨切記不要「彈跳式」起床，醒來後應在被窩裡動動手腳、伸展一下，讓身體暖機，坐起來後，披上外套再下床，避免讓身體直接暴露在清晨最冷的空氣中。
劉博仁提醒，頭部和頸部充滿血管，散熱速度非常快，冬季出門時圍巾和帽子是必備品，特別是頸部保暖能有效避免冷風刺激頸動脈，減少交感神經的過度反應。此外，冬天雖然不容易覺得口渴，但體內的水分依然在流失。請養成定時喝溫開水的習慣，稀釋血液黏稠度，降低血栓形成的風險。
資料來源：營養功能醫學專家劉博仁
