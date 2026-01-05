台北市預售屋房價屢創新高，根據實價登錄揭露，台北市中正區更出現單價突破200萬元的小宅！馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，位於台北市中正區信義區的預售屋「柏金」，最小的坪數僅16坪，每戶單價都超過200萬元，雖然不是豪宅，卻擠進「200萬元俱樂部」。
豪宅市場需求轉弱 200萬元俱樂部出現小宅
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台北市中正區信義路二段預售小宅案「柏金」，規劃16到31坪，每坪成交價約200.6萬到225.5萬元，不僅擠進「200萬元俱樂部」，更是中正區繼「松濤苑」之後，第二個「成交均價」站上200萬元的社區，而且是每一戶成交單價都在200萬元以上。
過去台北市「200萬元俱樂部」幾戶都是豪宅入榜，但是近年來政府加徵豪宅稅、央行推出豪宅限貸令等，讓豪宅市場需求轉弱，何世昌指出，這些因素讓台北市豪宅從2014年開始進入「失落的十年」，這10幾年來豪宅價格表現貧弱，這也讓小宅市場「活蹦亂跳」，小宅建案成為「200萬俱樂部」的生力軍，讓這種非豪宅產品、成交價豪宅化的建案在台北市遍地開花。
政策壓抑豪宅市場有好有壞 得失難衡量
何世昌認為，當政策極力抑制豪宅市場，既有實際成效，同時也產生副作用，優點是可以抑制豪宅價位，避免豪宅創高價產生漣漪效應，但缺點是豪宅市場失去吸納資金功能，使得多數資金匯集於小宅產品，進而推升小宅房價。最後何世昌表示，近年小宅頻創高價的現象，已不僅止於台北市，台灣各縣市大多已是如此，小宅從過去「高單價、低總價」的特性，逐漸走上「單價豪宅化」的路線，真的有利於首購族嗎？政策的利弊，往往難以衡量得失。
根據台灣房屋集團統計實價登錄排名，台北市預售屋市場單價最高的是「勤美璞真城仰」，單價250.9萬元，總價3億1251萬元，接著是「富邦藝庭」，單價232萬元，總價9947萬元，第三名「西華璞園」單價224.7萬元，總價2億4000萬元。第四名「敦仰」單價220萬元，總價2億7855萬元，而「柏金」排行第五，單價219.6萬元，總價7048萬元，是前5名豪宅中總價最低的建案。
資料來源：實價登錄、馨傳不動產智庫執行長何世昌、台灣房屋集團
我是廣告 請繼續往下閱讀
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台北市中正區信義路二段預售小宅案「柏金」，規劃16到31坪，每坪成交價約200.6萬到225.5萬元，不僅擠進「200萬元俱樂部」，更是中正區繼「松濤苑」之後，第二個「成交均價」站上200萬元的社區，而且是每一戶成交單價都在200萬元以上。
過去台北市「200萬元俱樂部」幾戶都是豪宅入榜，但是近年來政府加徵豪宅稅、央行推出豪宅限貸令等，讓豪宅市場需求轉弱，何世昌指出，這些因素讓台北市豪宅從2014年開始進入「失落的十年」，這10幾年來豪宅價格表現貧弱，這也讓小宅市場「活蹦亂跳」，小宅建案成為「200萬俱樂部」的生力軍，讓這種非豪宅產品、成交價豪宅化的建案在台北市遍地開花。
何世昌認為，當政策極力抑制豪宅市場，既有實際成效，同時也產生副作用，優點是可以抑制豪宅價位，避免豪宅創高價產生漣漪效應，但缺點是豪宅市場失去吸納資金功能，使得多數資金匯集於小宅產品，進而推升小宅房價。最後何世昌表示，近年小宅頻創高價的現象，已不僅止於台北市，台灣各縣市大多已是如此，小宅從過去「高單價、低總價」的特性，逐漸走上「單價豪宅化」的路線，真的有利於首購族嗎？政策的利弊，往往難以衡量得失。
根據台灣房屋集團統計實價登錄排名，台北市預售屋市場單價最高的是「勤美璞真城仰」，單價250.9萬元，總價3億1251萬元，接著是「富邦藝庭」，單價232萬元，總價9947萬元，第三名「西華璞園」單價224.7萬元，總價2億4000萬元。第四名「敦仰」單價220萬元，總價2億7855萬元，而「柏金」排行第五，單價219.6萬元，總價7048萬元，是前5名豪宅中總價最低的建案。
資料來源：實價登錄、馨傳不動產智庫執行長何世昌、台灣房屋集團