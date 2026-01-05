我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳鑒染金髮、穿藍色西裝出庭，相當醒目。（圖／記者劉松霖攝）

▲記者堵訪時，陳鑒並未回答，只雙手合十並點頭回應。（圖／記者劉松霖攝）

▲陳鑒雖認罪並表達和解意願，但因為之前已有詐欺案遭判刑，本案無法再獲緩刑，檢方並對他求刑1年10月。（圖／記者劉松霖攝）

前立委、資深藝人余天的女婿陳鑒，前年（2024）擔任詐騙集團車手頭遭檢警拘提，羈押半年才交保，之後他與被害人調解成功，，目前全案由檢方上訴三審中，今天下午，擺明要他進去關，陳鑒打親情牌，搬出兩個年幼小孩需要照顧陪伴，希望判處可以易科罰金的刑度。陳鑒是余天已故二女兒余苑綺的丈夫，余天、李亞萍曾為兩個外孫打官司，與陳鑒爭取監護權，後來達成共識，每週讓小孩回余家兩次。但去年5月李亞萍透露，從年初開始已半年沒見到小孩，余天10月受訪表示，一年多沒看到兩個外孫，讓他很生氣也很失望。今日出庭時，陳鑒染金髮、穿黑色襯衫搭藍色西裝以及咖啡色皮鞋，在律師陪同下前往新北地院開庭，開庭結束後，記者上前問他「檢察官求刑1年10個月，但本案無法緩刑，有什麼話想說嗎？」、「最後提到小孩，是否希望判處可以罰金的刑度？」、「余天之前上節目有說無法看到小孩，你有想要回應的嗎？」他未答話，只有雙手合十並點頭致意。依據起訴內容，；檢方認定陳鑒涉犯三人以上共同詐欺取財罪、偽造私文書以及偽造特種文書罪。。辯護律師表示，本案與前案因偵辦進度不同而未併案審理，請法官另訂調解時間，仍希望與被害人達成和解。，陳鑒的律師說，本案是與前案有關的犯行，被告偵審中均自白犯罪，沒有犯罪所得，請依照《詐欺犯罪危害防制條例》減輕其刑，並考量陳鑒的家庭狀況，准予易科罰金。，其中比較小的孩子有一些身心上的狀況，需要長期治療。。本案另訂於1月27日調解。