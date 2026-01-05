前立委、資深藝人余天的女婿陳鑒，前年（2024）擔任詐騙集團車手頭遭檢警拘提，羈押半年才交保，之後他與被害人調解成功，獲判2年有期徒刑、緩刑5年
，目前全案由檢方上訴三審中，今天下午陳鑒卻又因為詐欺案現身法院，同樣是因為收取車手轉交的贓款而遭到起訴，這次不只法官不同意緩刑，檢察官更對陳鑒求刑1年10月
，擺明要他進去關，陳鑒打親情牌，搬出兩個年幼小孩需要照顧陪伴，希望判處可以易科罰金的刑度。
陳鑒是余天已故二女兒余苑綺的丈夫，余天、李亞萍曾為兩個外孫打官司，與陳鑒爭取監護權，後來達成共識，每週讓小孩回余家兩次。但去年5月李亞萍透露，從年初開始已半年沒見到小孩，余天10月受訪表示，一年多沒看到兩個外孫，讓他很生氣也很失望。
今日出庭時，陳鑒染金髮、穿黑色襯衫搭藍色西裝以及咖啡色皮鞋，在律師陪同下前往新北地院開庭，開庭結束後，記者上前問他「檢察官求刑1年10個月，但本案無法緩刑，有什麼話想說嗎？」、「最後提到小孩，是否希望判處可以罰金的刑度？」、「余天之前上節目有說無法看到小孩，你有想要回應的嗎？」他未答話，只有雙手合十並點頭致意。
依據起訴內容，陳鑒獲邀加入虛擬貨幣群組，代為收取相關款項，在詐團中的角色是「收水」，有一名李姓車手收取被害人80萬元之後交給陳鑒
；檢方認定陳鑒涉犯三人以上共同詐欺取財罪、偽造私文書以及偽造特種文書罪。
陳鑒認罪，但向法官強調完全沒拿到任何報酬，他有意願與被害者和解
。辯護律師表示，本案與前案因偵辦進度不同而未併案審理，請法官另訂調解時間，仍希望與被害人達成和解。法官徵詢檢察官同意後，諭知全案進入簡式審判程序。檢方對陳鑒具體求刑1年10個月
，陳鑒的律師說，本案是與前案有關的犯行，被告偵審中均自白犯罪，沒有犯罪所得，請依照《詐欺犯罪危害防制條例》減輕其刑，並考量陳鑒的家庭狀況，准予易科罰金。
法官詢問陳鑒學經歷與家庭背景，他說大學畢業、目前從事保全工作，需撫養父母以及兩個未成年小孩
，其中比較小的孩子有一些身心上的狀況，需要長期治療。法官說，陳鑒之前已受過有期徒刑的宣告，本案不能緩刑
。本案另訂於1月27日調解。