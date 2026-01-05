我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS開直播，柾國（二排右1）突然中文新年快樂，成員笑翻。（圖／WEVERSE）

韓國男團BTS（防彈少年團）今（5）日終於正式宣布回歸！距離他們上次完整體回歸已經過了3年9個月，終於要在3月20日正式推出全新正規專輯，其中收錄了14首新曲，並且宣布14日將宣布世界巡回演唱會行程，讓ARMY（粉絲名）全都期待不已！BTS的經紀公司BIGHIT MUSIC今日透過官方粉絲平台WEVERSE發公告，宣布BTS將於3月20日發行全新正規專輯，這張專輯是他們睽違6年1個月再次推出正規專輯，其中將收錄14首歌曲。BIGHIT MUSIC表示，BTS在2025年下半年全員退伍後，將所有心力投入在新專輯製作，希望能完整呈現「現在的防彈少年團」概念，是一張投射了所有成員想法的音樂專輯，每一首新曲中包含了他們出道10年間的心路歷程，ARMY們也能感受到只屬於BTS想要傳達的愛。同時經紀公司也預告「全新世界巡迴演唱會」將開跑！演出行程表將於14日正式公佈，而新專輯將於16日開放預購，預計將在專輯市場掀起全新一波銷量天花板。BTS經過了2年半的軍白期後，去年6月終於迎來了全體成員退伍。根據了解，為了呈現最高品質的新作品，他們還將到美國拍攝新MV，推出專輯的同時也展開世界巡迴演唱會，這會是繼2022年《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE》巡演後，睽違4年再以團體身分開唱，預計將動員全世界ARMY（粉絲名）在線下見面。