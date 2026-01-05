我是廣告 請繼續往下閱讀

最難買全家福袋變成它！粉絲連跑15買到賺到：

▲2026全家福袋推出599元牙寶開窗絨毛包，醜萌又可愛的外表瞬間圈粉無數人，引發全台粉絲爭搶。（圖／翻攝Threads）

全家牙寶福袋太夯「他連跑15間全撲空」！超值內容物一次看

不少網友透露連跑10間、甚至是15間全撲空，還有民眾從台北一路找到桃園大溪還是沒買到。

▲放克牙寶開窗絨毛包話題度超高，共分牙寶藍、牙寶橘兩色，內容物包含不鏽鋼吸管杯、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、抽獎券等。。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲放克牙寶包邊絨毛袋（右二）是另一款牙寶福袋，只要399元，內容物含保鮮盒 2 入組、資料夾、筆記本、紅包袋 2 入組。（圖／記者陳明安攝）

全家牙寶福袋查詢方式！一鍵即時秒搜：結果傻眼了

建議可以使用全家APP「地圖趣」功能，點選「福袋查詢」，接著點擊「肖像福袋」一覽，查看清單是否有「牙寶開窗絨毛包」。

稍早記者實測，牙寶開窗絨毛包確實已從清單中刪除

▲全家牙寶福袋查詢，過去可使用全家APP「地圖趣」點選「福袋查詢」，但經記者實測，目前牙寶福袋已從清單中拿掉。（圖／記者陳雅雲攝）

超商福袋大戰開打！全家抽豪車、萊爾富CP值高、7-11開賣130款最多

▲萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元。（圖／萊爾富提供）

▲7-11福袋將於1月7日正式開賣，總計多達130款福袋、歡樂包集結10大熱門IP，價格自499元至1999元不等。（圖／記者吳翊緁攝）

📍全家馬年福袋資訊、獎項一次看

▲全家福袋最大獎可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮，民眾這次千萬不要錯過。（圖／全家官網）

📍萊爾富馬年福袋獎項一次看

▲萊爾富2026年福袋大獎將抽出2名幸運兒，可獲得輝達股票500股、5名可獲得台積電股票一張。（圖／萊爾富官網）

📍7-11馬年福袋獎項一次看