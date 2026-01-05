2026全家福袋自去年聖誕節開賣，繼hahababy聯名款、水洗牛皮福袋等熱銷產品，近日全家牙寶福袋成為網路最新熱門話題，憑藉醜萌可愛的外表圈粉無數人，導致全台粉絲開始瘋搶，有網友連跑15間都買不到，甚至還有人為了它跨縣市從台北跑到桃園尋找，牙寶福袋魅力之大，造就此次「全家牙寶之亂」，也讓全家福袋話題更上一層樓。
最難買全家福袋變成它！粉絲連跑15買到賺到：
有網友近日在Threads興奮發文，表示自己得知全家牙寶福袋開賣後後，立馬透過全家APP找尋附近的全家是否有貨，最終如願買到藍色款式，大讚「全家新出的牙寶包福袋，真的不要太欠買！」
貼文曝光後，隨即引來眾多牙寶粉絲留言，「牙寶包也太可愛」、「今天打了5間都說沒有了」、「還好我跑第一間就買到牙寶」、「上班前經過全家發現有這款福袋，還好順利入手」、「好羨慕！牙寶真的超難買」、「提袋真的超可愛」。
全家牙寶福袋太夯「他連跑15間全撲空」！超值內容物一次看
據了解，全家這次與多個品牌IP聯名，包括三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等人氣角色，本次還與放克牙寶聯名推出「399元放克牙寶包邊絨毛袋」、「599元放克牙寶開窗絨毛包」兩大福袋，其中放克牙寶開窗絨毛包話題度超高，共分牙寶藍、牙寶橘兩色，內容物包含不鏽鋼吸管杯、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、抽獎券等。
本次牙寶福袋最大亮點，在於俏皮醜萌的外型設計，吸引全台牙寶粉絲瘋搶，但也因為太熱門導致許多人經常撲空，不少網友透露連跑10間、甚至是15間全撲空，還有民眾從台北一路找到桃園大溪還是沒買到。
全家牙寶福袋查詢方式！一鍵即時秒搜：結果傻眼了
倘若民眾害怕前往門市早已被掃購，建議可以使用全家APP「地圖趣」功能，點選「福袋查詢」，接著點擊「肖像福袋」一覽，查看清單是否有「牙寶開窗絨毛包」。但不少網友回報牙寶福袋已搜尋不到，稍早記者實測，牙寶開窗絨毛包確實已從清單中刪除。
超商福袋大戰開打！全家抽豪車、萊爾富CP值高、7-11開賣130款最多
據了解，2026全家福袋全家共推出41款，第一波福袋已在去年聖誕節開賣，主打「開袋秒回本、福運抽獎券、股票禮品卡、隨機加碼好禮」4好禮，其中與蔡阿嘎、二伯合作聯名「hahababy聯名款」更是成為搶購首選，光靠俏皮可愛的外袋就贏一大半，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮，民眾這次千萬不要錯過。
除了全家福袋以外，萊爾富福袋也大升級，內袋變成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元，CP值十分高，還可抽中台積電、輝達等知名企業股票、iPhone17、Nintendo Switch 2 等大獎；7-11福袋則多達130款，價格自499元至1999元不等，將於1月7日正式開賣，還能加碼抽3台特斯拉百萬豪車、精品包、2026國際棒球賽事東京賽事門票等。
📍全家馬年福袋資訊、獎項一次看
৹ 登錄序號時間截止日：2026/3/15之前
৹ 頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單
৹ 頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
৹ 貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
৹ 參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
৹ 肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
৹ 伍獎：全家專屬禮物（40034名）
৹ 異業優惠
📍萊爾富馬年福袋獎項一次看
৹ 超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
৹ 頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
৹ 壹獎：iPhone 17（3名）
৹ 貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
৹ 參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
৹ 肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
৹ 伍獎：LG 12L除濕機（10名）
৹ 陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
৹ 柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
৹ 其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
📍7-11馬年福袋獎項一次看
৹ 福袋開賣日：2026年1月7日
৹ 福袋頭獎：Tesla MODEL Y （3名）
৹ 福袋貳獎：甜蜜約定5兩黃金（2名）
৹ 福袋參獎：精品KELLY包（1名）
৹ 福袋特別獎：2026國際棒球賽事東京賽事門票，1人中獎2人同行（4名）
৹ 驚喜包獎項：哆啦A夢黃金墜飾（10名）、蠟筆小新款抽獎獎項、2萬點OPENPOINT點數（10名）
全家、萊爾富、7-11
