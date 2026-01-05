威力彩第115000002期今（5）日開獎，由於威力彩已經連續19期槓龜，因此今晚威力彩頭獎獎金衝上4億元，本期獎號於晚間8點30分透過直播開出，今彩539以及威力彩獎號陸續揭曉。《NOWNEWS今日新聞》本文將即時更新1月5日（周一）威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，各位彩迷快來看看元旦是否能變成億萬富翁吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡1月5日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000002期）

威力彩：稍後開出。

今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。

3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

威力彩,台彩,彩卷。 （圖／記者徐銘穗攝）
▲威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元。 （圖／記者徐銘穗攝）
🟡威力彩「玩法、開獎時間、獎金規則」懶人包

威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價100元。開獎時間固定在每週一、週四晚上8點半，投注截止至當晚8點整。

開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，合計7個數字即為當期中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準命中兩區號碼；若僅對中第一區6碼、第二區未中，則可獲「貳獎」，雖然獎金依舊豐厚，但與頭獎相比有著好幾倍差距，淪為「悲情幸運兒」。因此，威力彩最常見的包牌方式，就是會將第二區01至08通通買下，配上一組心儀的號碼。
 

相關新聞

大樂透1/2頭獎1億元！今彩539獎號、3星彩、4星彩最新號碼一次看

1/1元旦威力彩頭獎飆3.7億！今彩539、3星彩、4星彩最新獎號快對

跨年夜今彩539頭獎送2注！幸運兒誕生彰化、新北　中獎彩券行曝光

錯過威力彩3.1億頭獎！「悲情幸運兒」全台有9人：獎金剩下15萬元