強烈大陸冷氣團侵襲台灣，各地今（5）日入夜後降溫，中央氣象署針對6縣市發布「低溫特報」表示，明（6）日清晨配合輻射冷卻，台中以南氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：06日晨至06日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市
氣象署預報員鄭傑仁提醒，今天白天各地高溫仍有20度以上，下午起冷空氣南下，北部逐漸降溫，中南部明天開始降溫，最冷時間點在周二晚間到周三清晨，西半部低溫下探10至13度，東半部13至16度，局部空曠地區更低
鄭傑仁指出，周三至周四環境逐漸轉乾，北部整天寒冷，中南部日夜溫差大，周五至下周日冷空氣減弱，輻射冷卻持續影響，日夜溫差仍有10度。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
