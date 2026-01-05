我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sandy（如圖）自爆過去會去撿賣場貼紙來貼，透露：「這些對我來說是小確幸。」（圖／記者吳翊緁攝影）

▲文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出。（圖／記者吳翊緁攝影）

Sandy（吳姍儒）連續四年接下春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》）主持人，今（5）日記者會上，她被問好市多（Costco）宣布將自2026年4月1日起調整台灣地區會員年費一事，坦言「有點心痛」，但還是會消費。而平時勤儉持家的Sandy，透露自己很會計算信用卡等點數回饋，甚至曾用4000元買到兩張商務艙來回美國機票，讓全場記者驚訝不已。Sandy近年升格人妻、人母，她透露自己很懂得精打細算，不僅曾用點數換到全新iPhone，甚至疫情期間因為優惠較多，Sandy只用4000元就換到兩張飛美國的商務艙來回機票，讓她直呼：「捨不得下飛機！」除此之外，Sandy還自爆過去會去撿賣場貼紙來貼，不過以她的經濟狀況，其實不用這樣精打細算，對此Sandy說：「這些對我來說是小確幸，不是錢的問題，只是我很喜歡集點。」連續四年主持《WE ARE》節目，第一年Sandy懷了第一胎，第二年再度宣布懷二胎，被問到今年會不會也有了？她強調：「這次沒懷孕，不用擔心！」坦言暫時不會有三胎計畫，因為真的太累了。Sandy透露大兒子「初一」目前兩歲半，已經非常伶牙俐齒，表示：「他有次跟我說，爸爸泡的奶比較好喝，叫我不要泡了。」讓Sandy自嘲「好種不傳、壞種不斷」，像極了阿公吳宗憲以及舅舅鹿西派。但仍有暖心的時候，Sandy表示有時候去工作，兒子會說：「我都很想妳！」但心情不好時，又會說要找別人當媽媽，讓Sandy哭笑不得。文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，詳細資訊請關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。