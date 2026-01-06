隨著好市多 2026 年 4 月年費調漲，不少消費者開始尋求「省錢生存之道」。若依然想享受好市多商品卻不願負擔 1500 元年費，善用代購、外送服務、特定族群限時續約、三招務必學起來。
好市多公告，除黑鑽會員維持 3000 元不變外，其餘卡別 4 月起均調升至 1500 元均一價：
◾金星主卡：1350 元 ⭢ 1500 元，調漲150元（漲幅 11.1%）。
◾商業主卡：1150 元 ⭢ 1500 元，調漲350元（漲幅 30.4%）。
◾商業副卡：900 元 ⭢ 1500 元，調漲600元（漲幅 66.7%）。
第一招：善用代購與外送服務
沒會員卡也想買 Kirkland 衛生紙？許多網友推薦透過蝦皮代購或 Uber Eats 外送。記者實測發現，部分蝦皮代購的衛生紙價格（859 元）竟然比好市多官網（1159 元）便宜 300 元，主因可能是代購業者在價格低點時大量囤貨。
此外，透過 Uber Eats 訂購好市多商品雖有價差，但適用好市多原有退貨政策，是免卡族的一大福音。
第二招：特定月份續約，適用舊制價格
官方規定中藏有「抗漲小確幸」。若原會員卡到期月份為 2026 年 4 月，只要提前在 3 月份完成續約，仍可適用舊制 1350 元的價格，現省 150 元。但若過期至 4 月後才辦理，則必須依新標準收費。
第三招：飛日本辦卡，全球通用更划算
有省錢民眾分享，好市多會員卡全球通用，目前日本好市多金星卡年費僅約新台幣 1055 元，遠低於台灣調漲後的 1500 元。若有出國到沖繩旅遊的計畫，在沖繩當地持身分證明文件辦理也是省錢一招。
但要注意續約限制，必須回到日本或透過日本官網（需日本地址／電話）才能續約，無法在台灣櫃台辦理跨國作業，且日本金星卡不像台灣會員配合富邦聯名卡有 2% 回饋，損失的回饋可能就超過在沖繩辦卡的價差。
額外驚喜：商業副卡成為隱藏贏家
值得注意的是，雖然「商業副卡」漲幅最大，但權益卻大幅升級。2026 年 4 月起，商業副卡持卡人將可獲得一張「免費家庭卡」，且入場同行人數調整為「1+2」，待遇完全比照金星會員。
資料來源：好市多官網
