AI伺服器、電源、散熱、PCB或CCL 、半導體廠務設備、先進封裝等類股皆可關注。

市場預估，今年台股獲利增長率上看2成，在降息循環延續，資金回流與內資動能充沛之下，台股成長有撐。群益投信分析，AI仍是今年台股主流，產業配置上，看好AI發展及其帶動的規格升級，包括AI伺服器、電源、散熱、PCB與CCL、半導體廠務設備、先進封裝等類股，投資人皆可關注。群益投信今日舉行2026年Q1投資展望記者會。主動群益台灣強棒ETF（00982A）暨群益馬拉松基金經理人陳沅易認為，AI驅動台股企業獲利增長，迄今已邁入第三年，期間指數累積上漲126%，成為帶動大盤創高的重要推手。市場預估2026年台股獲利增長率上看2成，在降息循環延續，資金回流與內資動能充沛之下，台股成長有撐。他表示，後續可留意美國長債利率走勢，以及美國期中選舉、台灣縣市長選舉等事件引發的投資契機，以伺機汰弱留強。在降息環境中，泛科技股族群受惠程度最高，因此，尤其隨著雲端服務供應商資本支出上修、AI應用擴增，商機百花齊放，採取主動選股將更能靈活掌握AI行情下的多元投資契機。產業配置上，看好AI發展及其帶動的規格升級，包括在ETF方面，群益投信ETF及指數投資部經理人邱郁茹分析，台灣作為全球科技產業鏈關鍵核心，歷次科技創新均推動台股走揚，科技股走勢更是領先大盤。在AI商機由晶片逐步擴散至相關供應鏈下，追求資本利得的投資人面對多變的投資環境，邱郁茹指出，並提升投組抗震力，以兼顧成長與收益。在債券投資上，則建議回歸領息優先的核心原則，在當前景氣保有韌性、企業財務體質佳的環境中，信用債表現將優於政府債。因此，於債券ETF選擇上，她建議，可聚焦票息高、信評佳、規模大的標的，像是優選非投等債ETF或是長天期ESG BBB級投等債ETF，可滿足投資人對收益、風險控制、流動性的需求，是現階段最適合投資人的存債工具。至於今年台股主要會遭遇到的風險，陳沅易提到，主要風險就是美國及台灣選舉前，會有一些不確定性，「因為不知道到底大家投票的意向會是如何」，美國期中選舉對川普來說，也和近期他為何攻擊委內瑞拉有關，也是由於美國國內通膨問題，希望選民不會一直注意在通膨問題上，希望將選民的眼光放到海外市場，讓川普在期中選舉的投票率可以再提高，短期來看，選舉會是影響台股下半年的因素，而投資人今年主要還是可以專注在AI相關的供應鏈，包括台灣相關上下游廠商來做布局。