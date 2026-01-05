2026年將以全新的節奏揭開序幕，塔羅牌老師艾菲爾表示，1月正是象徵「定錨」與「開局」的重要時刻。在年度能量尚未完全定型之前，1月所做的選擇、抱持的心態與實際行動，都將為整個2026年鋪設關鍵底色。其中摩羯座、金牛座、射手座以及生肖牛、雞、豬被點名為2026年1月運勢最亮眼的族群，在新年初始就自帶好運光環，不論事業、財務、人際或內在成長，都有值得期待的突破與收穫，請同時參考太陽與上升星座。
1月運勢最佳星座TOP 3！摩羯座、金牛座、射手座旺爆
第一名：摩羯座
2026年1月對摩羯座而言，是「努力被看見」的關鍵月份。過去長時間累積的實力、責任感與專業度，開始逐步轉化為實質回饋。這個月在工作層面特別容易遇到賞識你的人，可能是上級、客戶，或是在重要場合中被點名、被託付重任。你不必刻意張揚，反而越穩定、越專注，越能吸引長期資源靠攏。
財務運勢呈現穩中有升，適合進行年度規劃與長期布局，而非短線投機操作。人際關係上，摩羯座會明顯感受到「圈子正在篩選」，留下來的多半是價值觀相近、能一起成長的人。1月也很適合為自己訂下清晰目標，只要方向正確，後續推進往往比想像中順利。
第二名：金牛座
金牛座在2026年1月迎來「安心感回歸」的好運期。生活節奏逐漸穩定，先前的不確定感慢慢消散，取而代之的是踏實的掌控感。這個月特別有利於進行財務整理與收入結構調整，可能會發現新的賺錢模式，或讓原本的付出開始產生複利效果。
工作方面，金牛座適合深耕既有領域，細節與耐心將成為最突出的優勢。感情與人際互動上，容易遇到讓你感到放鬆、舒服的關係，不必刻意迎合，也能被理解與珍惜。1月對金牛而言不是轟轟烈烈的爆發，而是「越過越順」的開始，為整個2026年奠定穩固基礎。
第三名：射手座
射手座在1月的好運關鍵字是「機會流動」。你會明顯感覺到資訊變多、人脈擴展，許多原本卡住的事情開始自然推進。這個月特別適合嘗試新計畫、跨領域合作，或為未來半年進行長遠規劃，只要願意主動踏出一步，環境就會回應你下一步。
財務方面有意外開源的可能，來源可能是副業、合作案或全新的嘗試。情感層面則充滿輕盈感，適合修復關係、重新對話，單身者也容易遇到聊得來的人。1月提醒射手座，不必急著下定論，先行動、先體驗，好運會在過程中逐漸成形。
1月運勢最佳生肖TOP 3！生肖牛、雞、豬今年穩了
第一名：生肖牛
生肖牛在2026年1月展現「穩定壓倒一切」的好運走勢，不需要搶快，也不必與他人比較，只要依照自己的節奏前進，成果自然會慢慢浮現。這個月特別適合累積實力、建立制度，無論是工作流程、理財習慣或生活規律，都能帶來長期正向影響。
事業上容易獲得信任與重托，責任雖然增加，但也同步換來話語權與安全感。財運屬於穩定進帳型，適合儲蓄與投資規劃。人際關係中，你的可靠成為他人的依靠，也讓你在人群中的位置更加穩固，1月對生肖牛而言，是「不動聲色卻走在前面」的好時機。
第二名：生肖雞
生肖雞在1月迎來「能見度提升」的幸運期。你的表現、想法與能力更容易被看見，適合主動表達意見、提出企劃，或在重要場合展現專業。只要願意站出來，好機會往往就在你開口的那一刻出現。
財運方面屬於因努力而獲得回報，特別適合以技能、經驗或專業換取實質收入。人際關係上，這個月容易遇到欣賞你價值的人，也有機會拓展新的合作圈。1月提醒生肖雞，別低估自己，你的細心與判斷力正是此刻最稀缺的資源。
第三名：生肖豬
生肖豬在2026年1月的好運重點在於「心順事順」，你會發現許多事情不必用力硬推，反而在放鬆後自然到位。這個月特別適合修復狀態、調整生活節奏，當內在穩定，外在資源也會隨之靠近。
工作上不一定是最忙碌的一群，卻能在關鍵時刻接住重要任務。財務狀況逐漸回暖，適合整理帳務、重新分配資源。人際與家庭關係溫暖，有被支持、被理解的感受，1月對生肖豬來說，是重新累積能量、為全年幸福感打底的重要起點。
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。