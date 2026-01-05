在台灣被譽為「貴族蔬菜」的青花菜近期價格大跌！青花菜過去在傳統市場上一斤行情價約90至110元，秤重下來一顆大約50元。不過，菜販廖炯程表示，近期台灣本土產青花菜大出，甚至傳出南部產地出現「50元買四顆」的離譜低價，讓他直呼：「現在吃到賺到」，也呼籲大家多多捧場，幫幫菜農們！
青花菜價格大跌了！菜販認證：現在吃到賺到
新莊公有市場菜販廖炯程今（5）日在臉書分享，過去青花菜多仰賴進口，被稱為「貴族蔬菜」，一斤90至110元是常態，一顆隨便都要50元起跳。但是，近期青花菜售價便宜，現在台灣本產的一斤50元、一顆30元有找，甚至傳出南部產地出現「50元買四顆」這種荒唐價格。
至於為何「貴族蔬菜」也出現價格崩跌現象？廖炯程表示，這與先前政府部門祭出了「轉作獎勵」有關。先前為了怕菜農一窩蜂種高麗菜導致價格崩盤，於是推出每分地補助3500元，鼓勵改種青花菜。
原本相關單位希望能達到分散風險的成效，將收購的青花菜進入「冷鏈加工」做成冷凍蔬菜，變成「冬菜夏用」。不料天氣條件太好，產量大爆發，加工廠的產線無法消化，導致過剩的產品全部回流果菜市場，造成高麗菜崩盤、青花菜價格也一起跳水。
廖炯程也強調，此次青花菜價格下滑，純粹就是產能消化不良，再加上氣候條件所致，「這真的不能怪農民，也不能全怪政府沒做事（該警示的、該補助的都做了）」。
青花菜價格為何崩跌？農糧署親曝真實原因
農業部農糧署於1月3日發出聲明澄清，近期青花菜種植面積與歷年相當，並無「海量增加」現象；至於近期價格波動，主要是因為12月中旬市場價格略跌，主因受去年風災及豪雨影響，農民延後種植，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。
農糧署進一步說明，針對12月中旬短期集中採收情形，該署已協調嘉全果菜生產合作社、嘉鹿果菜生產合作社、富士鮮品股份有限公司等加工廠啟動收購作業，預計於今年4月前生產4,000公噸冷凍成品。該署將持續密切掌握產地及批發市場價量變化，並滾動檢討轉作獎勵及加工輔導措施，以兼顧農民收益及消費者權益，確保青花菜產業穩定發展。
青花菜怎麼挑最美味？菜販親曝關鍵3原則
菜販廖炯程表示，台灣本產的青花菜口感最嫩、最甜，目前為歷史新低的價格，因此，民眾現在能做的就是「用力地吃」省荷包，且近期青花菜沒什麼菜蟲，他直言：「現在吃，就是賺到」。
此外，廖炯程也提供挑選青花菜的3項原則：第一，看花面要緊實，看起來翠綠、不鬆散，不要泛黃也不要有黑損；第二，切面要新鮮，梗底的切口不要黑掉，代表剛採收不久；第三，避免空心，梗底不要有空洞，那種通常口感較老。
清洗時，可以先整朵沖洗，切成小瓣後浸泡鹽水（逼出菜蟲），再進行流水沖洗，最後關鍵的一步，是拿一支「軟毛牙刷」刷洗，每個縫隙都不要放過。
資料來源：菜販廖炯程、農糧署
