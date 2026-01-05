我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AOA前成員珉娥元旦時驚傳輕生，隨後在今日刪除IG讓不少粉絲都十分擔心。（圖／翻攝自珉娥IG@new.kma）

甦醒後連發貼文 揭露童年創傷與隊內陰影

▲珉娥在IG上揭開曾被性侵、霸凌的悲慘過往。（圖／權珉娥IG ＠new.kma）

公司緊急回應 證實在家休養、情緒逐漸穩定

南韓女團AOA前成員權珉娥於元旦驚傳輕生未遂，消息曝光後震撼韓國演藝圈，她在獲救清醒後，情緒明顯不穩，接連透過IG發文抒發內心痛苦，再度掀起外界對其心理健康的擔憂，短短數日內她又刪除IG所有貼文，對此珉娥的經紀公司MODEN BERRY KOREA也對外發聲，直言：「珉娥在家安定休養中！」據了解，權珉娥在輕生未遂後醒來，短時間內於IG連續發布多則長文，內容提及成長過程中的創傷經歷、過去遭遇的性暴力陰影，以及曾在團體活動期間承受的精神壓力，她在文字中多次表達自己長年飽受心理折磨，情緒起伏劇烈，甚至悲痛質問「為什麼一定要我死」，字句令人心碎，也讓不少粉絲看後感到相當不捨。事件發生後第5天，權珉娥的IG帳號突然整個關閉，無法搜尋與瀏覽，讓原本已十分擔心的粉絲更加不安，社群平台上隨即湧現大量留言，希望能確認她的安全狀況，也不斷呼籲「請一定要有人陪在她身邊」，避免再次發生憾事，相關關鍵字更迅速登上韓網討論焦點。面對外界疑慮，權珉娥所屬公司MODEN BERRY KOREA緊急對外發聲，表示她目前正在家中安靜休養，有親近的人陪伴在側，整體狀況已逐漸安定，請外界與粉絲不必過度擔心，公司也強調，關閉社群帳號是為了讓她能專心休息、遠離外界過度刺激，並非突發失聯。事實上，MODEN BERRY KOREA早在事件發生當日便已發表聲明，指出近期網路上出現大量針對權珉娥的惡意留言、人身攻擊與不實指控，公司已著手蒐集相關證據，將依法採取強硬法律行動，聲明同時澄清，儘管雙方合約已屆期結束，但屬於和平解約，公司仍持續協助她的相關事務，並呼籲大眾停止猜測性言論，以免對當事人造成二度傷害。