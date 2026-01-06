我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin在台東跨年晚會上展現幽默的主持功力，圈粉無數。有網友翻到她曾在直播中於飯店高歌，沒想到唱得正起勁時，突然接到櫃檯打來的投訴電話。（圖／Threads ＠alinfans_my）

金曲歌后A-Lin（黃麗玲）在2026年台東跨年晚會上再度展現天后級魅力，以自然不做作的幽默感成為全場焦點，她與張惠妹、戴愛玲三位實力派女歌手同台合體，被網友封為「烈酒女團」，豪爽互動與高音齊發的畫面掀起社群瘋傳，也讓A-Lin一舉躍升為「2026 流量女王」，而她過去疫情期間在飯店直播唱歌，結果太大聲被隔壁房客檢舉的片段也被翻出，讓網友看完紛紛大笑。隨著跨年舞台討論度持續延燒，一段A-Lin多年前在疫情期間隔離飯店的直播影片也被網友翻出，再度引發熱議，當時她在房間內開直播與粉絲互動，邊聊天邊投入演唱歌曲〈不管幸福來了沒有〉，沒想到唱到一半，房內電話突然響起，A-Lin當場露出驚恐表情，立刻示意粉絲安靜，接起電話後才發現是飯店櫃檯轉達其他房客的投訴，表示歌聲太大聲影響安寧。突如其來的狀況讓A-Lin當場臉紅，連聲向飯店人員道歉：「天哪！喔不好意思、不好意思。」掛掉電話後，她忍不住對著鏡頭自嘲大笑：「我的老天啊，哎呦威呀，太大聲被投訴！」毫無包袱的反應讓直播間瞬間笑成一片，展現她真性情的一面。A-Lin的影片再度被翻出後，粉絲們紛紛留言笑稱，當年投訴的房客現在一定悔不當初，因為錯過了「原唱等級的免費Live」，不少網友幽默表示：「隔壁房客根本賺到，那是吃CD長大的聲音」、「如果住我隔壁，我一定一直喊安可，直到被別人投訴。」也有人聯想到A-Lin在台東跨年晚會上清唱「那魯one、那魯two」後，突然神來一筆問台下觀眾「有沒有投幣」，笑翻全場，調侃飯店事件是「因為沒投幣才被投訴」。事實上，A-Lin的幽默感在演藝圈早已是公認招牌，她曾在節目上因故事講得太爛，讓蔡康永笑到岔氣；演唱會上也曾忘記自己歌名，直接反問歌迷「這是我的歌？」完全不顧形象，這次台東跨年，她更當場向縣長饒慶鈴爭取2026年跨年預算，真誠又豪爽的發言再度圈粉無數，也讓觀眾見識到，A-Lin不只會唱，更是天生的舞台氣氛製造機！