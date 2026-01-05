我是廣告 請繼續往下閱讀

Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》推出了故事事件「機動戰士鋼彈0080 口袋中的戰爭」。官方也在12月23日推出「《SD鋼彈 G世代 永恆》後續更新計畫直播節目」，於節目中發布了即將登場的「保證獲得1架UR單位！可選可保留免費10連機體補給」等最新情報。故事事件「機動戰士鋼彈0080 口袋中的戰爭」現已於遊戲內登場！遊玩事件，開發新追加的單位吧！本故事事件的Boss戰鬥中將出現誘餌氣球，擊敗後可額外獲得補給獎章，請務必踴躍挑戰！目前還能夠限期聆聽到OVA《機動戰士鋼彈0080 口袋中的戰爭》中的《總有一天到達天空》等經典樂曲。請務必打開BGM，遊玩本次故事事件！12月23日播出的「《SD鋼彈 G世代 永恆》後續更新計畫直播節目」中，發表了遊戲今後的更新計畫，以及各項豐富最新資訊。12月31日起，主要關卡將新增「機動戰士鋼彈SEED DESTINY」（後半）以及「機動戰士鋼彈 水星的魔女」（後半）。敬請期待！隨著主要關卡更新，全新《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》與《機動戰士鋼彈 水星的魔女》機體將同步加入開發路線圖！推進主要關卡，開發並獲得強力的單位吧！在角色招募中，還可獲得「尼歐‧羅安那克」、「伊蘭‧凱萊斯（強化人士五號）」等新角色！請務必招募他們加入部隊，一同出戰！自12月31日起登場的精選機體補給中，將出現限期登場單位UR「異靈鋼彈（最終決戰時）（EX）」／UR「蘇萊塔‧墨丘利」、UR「命運鋼彈（EX）」／UR「真‧飛鳥」，並有限期登場支援人員UR「塔莉亞‧庫拉提絲＆智慧女神號」同步亮相。此外，SSR「迪蘭薩 古爾專用機（最終決戰時）」／SSR「古爾‧杰特克」，以及眾多SSR單位和支援人員也將加入陣容，還有UR「攻擊自由鋼彈（EX）」／UR「煌‧大和」，以及UR支援人員「拉克絲‧克萊因＆永恆號」即將復刻登場！「薩克戰士（演唱會規格）」以強敵之姿新登場！本次作為歲末年初特別企劃，獲得單位時，還可同時獲得角色「蜜雅‧坎貝爾」！請務必遊玩事件來獲得SSR單位和角色！2026年1月將推出故事事件「機動戰士鋼彈 MS IGLOO」，並於1月底至2月初追加主要關卡「機動新世紀鋼彈X」（後半）！2月以後也將推出故事事件「機動戰士鋼彈SEED X ASTRAY」，並追加主要關卡「機動戰士鋼彈AGE」（菲利特＆阿瑟姆篇） 、故事事件「機動戰士鋼彈 第08MS小隊」。敬請期待後續消息！年底起將推出「第50次補給保證獲得UR單位！歲末特別精選機體補給」、「保證獲得1架UR單位！可選可保留免費10連機體補給」、「2025→2026 板塊使命」、 「2025→2026 登入獎勵」、「開發、培育支援特別活動」、「新年2026 板塊使命」等豐富活動，千萬別錯過！曾登場的故事事件「機動戰士鋼彈0083 STARDUST MEMORY」、「機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 月鋼」將新增為「歷史關卡」。在MyCard上可以更優惠地購買遊戲內道具！為慶祝Web Store開張，本次將於MyCard上販售優惠組合包，推出每人限購1次、可免費獲得3000個鑽石的限定組合包。敬請期待後續消息。在12月23日播出的「《SD鋼彈 G世代 永恆》後續更新計畫直播節目」中，公布了將新增的主要關卡資訊、預定推出的事件，以及未來更新計畫等各項資訊。節目中還介紹了單位SSP化以及「來自教官的考驗」等新遊戲要素。現已公開節目錄影回放，一起來回顧精彩內容吧！