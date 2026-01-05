我是廣告 請繼續往下閱讀

統計處表示，受到上述因素以及國際銅價飆漲，2025年1月至10月累計產值1,977億元，年增4.9%，有望再打破2024年紀錄。

我國電線及電纜業產值達到2,273億元，年增23.3%，創下歷史新高。經濟部統計處表示，受惠於台電電網韌性計畫、綠電建設、AI資料中心及半導體擴廠需求，以及銅價走揚，去年延續此股動能，2025年1月至10月累計產值1,977億元，年增4.9%，全年有望再創新高。電線及電纜業為台灣內需導向產業，往往都是跟隨台灣投資及基礎建設起伏。回顧過去5年，2021年受惠台商回台投資建廠、5G通訊基礎建設需求暢旺，以及國際銅價走揚，產值首次突破2,000 億元大關，達 2,024 億元，年增50.0%。2022年、2023年受到全球景氣趨緩、客戶庫存調節影響，連續2年出現下滑，一直到2024年受到政府電網韌性計畫、綠電建設、AI資料中心，以及半導體產業擴廠等，2024年產值重返「2000億元」大關，達到2,273億元，年增23.3%。統計處表示，受到上述因素以及國際銅價飆漲，2025年1月至10月累計產值1,977億元，年增4.9%，有望再打破2024年紀錄。進一步分析，我國電線及電纜業項下主要產品有裸銅線、電力用電線及電纜、電子線、通訊用電線及電纜等，而裸銅線與電力用電線及電纜扮演產值成長雙主力，占比近9成。裸銅線作為電線電纜重要基礎材料，產值易受國際銅價波動影響， 2024 年隨電動車、新興能源及人工智慧等發展，推升國內裸銅線產值規模至1,096億元，年增26.4%。2025年前個10月國際銅價續處高檔，但比較基期偏高，累計產值897億元，年減2.0%。電力用電線及電纜是能源傳輸的媒介，近年受惠於再生能源政策，以及台商回台投資建廠需求，2024年更因電網韌性計畫的加速推進、人工智慧及高效運算等新興科技對電力相關設備需求挹注，產值躍升至916億元，年增22.6%。2025年1月至10 月累計產值868億元，年增15.7%。