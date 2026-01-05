我是廣告 請繼續往下閱讀

馬年走春的新年儀式感也要有寶貝的份！桂格一次集結人氣熱賣『無添加寶寶粥』以及全新上市的『寶寶麵』打包成超澎派的『海陸全席抓粥禮盒組』，內含14包一盒就能滿足除夕到初四的寶寶營養年菜清單，隨盒再贈送三大限定好禮——抓粥派對本、馬年限定〈馬上平安〉春聯、超萌虎頭帽，不僅結合新年祝福，更是專屬寶寶的第一份年味記憶！寶寶們的專屬圍爐年菜上桌囉！桂格「海陸全席抓粥禮盒組」禮盒內容包含雞肉鮮蔬寶寶粥、鱸魚鮮蔬菜寶寶粥、干貝菇菇寶寶麵、番茄豬肉寶寶麵，四款人氣口味 加熱即享、輪替不無聊，年節天天換口味不怕寶寶挑嘴。所有配方皆由桂格 專業營養師團隊依台灣寶寶的營養需求設計，成分天然、無添加，兼顧好吸收、好消化的細緻口感與營養比例，幫助均衡攝取、支持日常營養所需，讓長輩安心、爸媽省心、寶寶開心。只要購買「海陸全席抓粥禮盒組」隨盒再加碼贈送：抓粥派對本、〈馬上平安〉春聯、超萌虎頭帽，讓大家年夜飯後還有娛樂活動，喜氣照片拍好拍滿，年味有了、回憶也有了！其中最有趣的就屬「抓粥派對本」，內藏9款代表不同職業的羊毛氈圖卡，不僅可以記錄寶寶抓周時所拿取的物品，還可讓現場親友一起簽名留念、貼上照片，把最珍貴回憶時刻好好收藏！這款禮盒雖說是送給寶寶吃的，其實也是體恤媽媽辛勞的大禮盒！年節行程滿檔，媽媽最需要的是「省時省力又放心」，所以，桂格直接幫媽咪把寶寶過年餐次排好排滿，還能安全又健康地讓寶寶享用年節美食，走春還可以帶小包在身上，臨時用餐也能優雅上桌！無論在家或走春途中，每一餐都被好好照顧。作為走春送禮，還是作為媽媽省心神隊友，新年的祝福與日常的體貼全都收藏在這一盒—桂格「海陸全席抓粥禮盒」！即日起限量販售，今年想送禮不踩雷、過年不手忙腳亂，現在就手刀下單，全台限定銷售通路：大樹、卡多摩、啄木鳥、momo桂格旗艦館、佳格健康購，趕快搶購！線上連結馬上買：