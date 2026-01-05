我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦人壽保戶會員截至今年10月累計逾250萬人，主要集中於35至54歲的青壯世代，佔比將近六成。為提供廣大客戶不受時空限制的保險服務，並加速朝個人化、智慧化與互動化邁進，富邦人壽宣布推出全新「富邦人壽APP」，從使用者需求出發，以「簡單」、「貼心」、「隨行」三大設計理念重塑架構、系統介面，全面優化操作體驗，並整合所有會員平台為單一入口，開創智慧守護新篇章。富邦人壽總經理陳世岳表示，以人為本的保險服務在數位科技的推進下，走向嶄新里程，從業務輔銷、作業流程到客戶服務，富邦人壽已陸續展開轉型旅程，全新「富邦人壽APP」選在迎接新年之際對外亮相，對於客戶來說就像多了一位隨身業務員，有任何問題只要打開APP透過智能客服就能快速獲取解答，同時也能全天候不受時空限制提出多項保險申辦服務，落實「簡單‧貼心‧隨行」的使用體驗。傳統紙本保單收納查找不易，「富邦人壽APP」此次改版聚焦個人化視角，用戶登入APP即可查看「我的保單概況」，包括所有有效保單數量、保障內容、保單價值等資訊一覽無遺；在操作動線上，也將用戶常用的保單變更、理賠申請、保單借/還款等功能彙集於首頁更便於操作，而「保險給付」和「繳費提醒」等與個人權益相關的項目，亦強化訊息通知呈現，讓用戶能快速辨別並優先處理。此外，保戶最為關心的投資型保單資訊，新版APP也能顯示保單狀況，隨時查詢保單帳戶價值，協助保戶在變動的市場環境中，更精準地掌握契機。全新「富邦人壽APP」擴大所有民眾都能下載登入使用，只要一組會員帳號，就能依自己的需求選擇開通4項權限，包括一般會員權限、交易權限、網路投保權限、幸福more權限等，以單一入口提供更全面且完善的保險服務。若操作或服務上有任何疑問，APP也有串接24小時智能客服，用戶只要簡單輸入一句問題，就能即時獲得解答，讓查找資訊、問題解答變得簡單且更有效率。為保障客戶權益，如果保戶有搬家等情形需要向保險公司申請聯絡資料變更時，透過「富邦人壽APP」可24小時隨時提出申請，服務項目包括地址/電話/Email、繳別、信用卡變更、信用卡效期延長、投資標的變更……等，而且保單借/還款也能透過APP線上申請，保戶不用再舟車勞頓前往櫃檯辦理。除了保單服務外，用戶在出國前也能登入富邦人壽APP選擇「網路投保」或「Call-in旅平險會員投保」快速輕鬆完成旅平險投保，保障旅途中的風險。富邦人壽保戶除了透過業務員提供「健檢百保箱」保障視圖外，現在只要自行登入「富邦人壽APP」，即可查找11項保障內容，包括自然身故、意外身故、癌症身故、住院醫療、意外醫療、手術醫療，以及國人近年關注度最高的癌症醫療、癌症身故、失能扶助等保障額度，缺少的內容則會灰階呈現，視覺化分類讓保戶更簡單、直覺快速掌握保障類型，以及了解自己的保障缺口逐步強化。響應金管會「推動數位金融無障礙推展計畫」，富邦人壽領先推出專為高齡及視障族群設計的「APP金融友善服務專區」，放大字體、簡化操作、手機語音旁白，以及語音播放驗證碼等客製化功能，此次改版亦優化操作動線，積極實現APP無障礙使用，致力降低數位金融落差，落實公平待客與普惠金融。現在立即下載全新「富邦人壽APP」並完成首次登入，不僅能隨時掌握自己的保單內容，還有機會抽中iPhone 17 Pro、Airpods Pro 3、千元mo幣，詳情請見抽獎活動頁詳細說明。