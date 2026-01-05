我是廣告 請繼續往下閱讀

太子集團跨國洗錢案檢警查出台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似私下經營洗錢水房，協助太子集團將海外贓款入台變現。台北地檢署5日指揮警方發動第6波搜索，拘提台北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔到案說明。檢察官訊後，於今（5）日晚間諭令陳韋翔以新台幣160萬元交保，並限制出境、出海，須配合後續偵辦。檢方指出，專案小組追查太子集團金流時發現，該集團除在台設立多家人頭公司進行假交易洗錢外，也疑似透過在地業者協助處理資金流向，而位於信義區的Cigar Vie雪茄館被列為重要調查據點之一。檢警4日兵分多路搜索Cigar Vie及相關處所，並將陳韋翔等人拘提到案，針對其是否協助太子集團將海外不法所得入台變現，以及實際經手金額與角色分工進行釐清。全案目前朝洗錢防制法、賭博及組織犯罪防制條例等方向偵辦。太子集團柬埔寨籍主席陳志遭美國司法部起訴後，北檢分案調查集團在台北的洗錢據點。調查發現，陳志親信李添規劃下，設立10多個人頭公司，透過假交易方式將跨國詐騙不法所得漂白。部分款項更用於購買「和平大院」豪宅及超跑，足見其獲利龐大。