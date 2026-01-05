我是廣告 請繼續往下閱讀

▲管罄（後排左一）近日宣布懷孕喜訊，對此小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」（圖／馬可孛羅公關提供）

兩性文學暢銷作家小彤25歲就已財富自由，買下捷運淡水線10幾間套房，是位資深的包租婆，進來倪安東夫婦成為房客，入住她的房子後，生活與事業都順風順水，管罄也宣布懷孕喜訊。對此，小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」小彤提到，當時跟她洽談租屋細節的是管罄，看到她先生的名字叫「安東」，直說：「名字叫安東的都很帥耶！」直到建立與房客間的群組，看到Line大頭貼才驚覺，原來真的是倪安東本人。小彤透露當時還有另一組租客，對方表示想要加價租房，但她和先生都很喜歡倪安東夫婦的幽默與真誠，特別自降房租，並且給他們近1個月的搬家期。小彤回憶十幾年前自己搬進這間吉屋後，所經營的公關公司業績一路飆升；後來租給一位電視名嘴，對方不僅娶妻生子，太太開的連鎖餐盒品牌還賺大錢，最後更買了小彤樓下的房子，所以小彤一直深信入住的人都會好運連連。而當房東數十年，小彤一直與房客保持友好關係，不過她也曾遇到有人退租後，把房子弄得像垃圾場，還有破解公用電話長途限話功能，打了好幾萬元的國際色情電話，讓她慘賠，連一學期的房租都不夠支付，讓她相當無奈。兩年前小彤罹癌，停掉工作呈半退休狀態，幾間房子的租金收入，扣掉報稅等費用，不僅支付高額治療費用游刃有餘，也讓她生活無虞。