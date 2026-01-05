我是廣告 請繼續往下閱讀

近年來民眾透過檢舉平台反映交通違規情形，2025年彰化縣一名男騎士以高畫質行車紀錄器錄影蒐證，去年一整年檢舉件數超過5400餘件，平均每天14件以上，檢舉區域集中在市區，以「汽機車未依規定打方向燈」為大宗。彰化這名男姓機車騎士，主要在市區出沒，靠著高畫質行車紀錄器錄影蒐證，2025年積檢舉件數高達5400餘件，平均每天14件以上，其中以「汽機車未依規定打方向燈」占大宗，檢舉數量驚人。彰化警方統計，2025年1月1日至12月31日，共受理民眾交通違規檢舉12萬3826件，經審查成案7萬8787件，成案比率約64%，其中以「未依規定使用方向燈」件數最多，成案2萬8002件，其次為「不依規定駛入來車道」，包含逆向行駛、跨越雙黃線，以及「不遵守道路交通標線指示」，兩類分別都有1萬餘件。另外，台東縣警察局統計，民眾檢舉交通違規案件數量呈現下降趨勢，2023年共有2萬2888件，2024年降至1萬2680件，2025年再降為1萬1478件，顯示整體檢舉量逐年減少。警方也指出，去年曾出現單一檢舉人一年檢舉高達808件的情況，引發外界對「檢舉達人」現象的討論。有民眾認為，檢舉制度能補足警力不足，對違規駕駛有警惕效果；但也有民眾直言一天2件誇張，部分檢舉過於頻繁，容易造成社會對立，希望制度能回歸改善交通安全的初衷。