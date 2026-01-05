我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安被控擔任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審被認定詐領11萬餘元，判刑7年4月、褫奪公權4年。二審高等法院依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。涉犯貪污治罪條例部分，撤銷。可上訴。台灣高檢署今天研議後，決定上訴三審。全案上訴二審後，高等法院法官一度以助理費定義不明，向憲法法庭聲請釋憲而暫停審理，但最後大法官決議不受理。高虹安被控2020年2月1日至2022年12月25日擔任立委期間，涉與助理黃惠玟等虛報或浮報助理薪資、加值班費，詐得46萬餘元。一審認定高虹安涉貪11萬6514元，依利用職務詐取財物罪及使公務員登載不實罪，判刑7年4月。高院認為，高虹安不構成貪汙罪的理由，是因立法院組織法的立法沿革，是認為助理費的相關立法目的與預算性質，屬於實質補助、彈性運用，以每一個立委統籌數額作為單位，而編列的方式與說明都列在委員問政業務項下，助理的酬金與加班費本質上屬立委補助費性質，一開始是撥入立委的帳戶中，後來因稅捐的問題，才撥入指定助理的個別帳戶。